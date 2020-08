Großburgwedel/Kleinburgwedel

Bei zwei Verkehrsunfällen sind am Dienstag in Burgwedel insgesamt fünf Fahrzeuginsassen leicht verletzt worden. Zwei von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Kleintransporter kollidiert mit überholendem Audi

Der erste Unfall passierte gegen 11.30 Uhr auf der Landesstraße 383 zwischen Großburgwedel und Bissendorf-Wietze. Ein 59 Jahre alter Audi-Fahrer wollte in Fahrtrichtung Bissendorf-Wietze eine Fahrzeugkolonne überholen. Plötzlich setzte direkt vor ihm auch der 52-jährige Fahrer eines Kleintransporters zum Überholen an – offenbar, ohne dabei in den Rückspiegel zu schauen. Der Audi-Fahrer versuchte noch zu bremsen und auszuweichen, dies gelang ihm aber nicht mehr. Beide Fahrzeuge kollidierten seitlich, die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Die 19-jährige Beifahrerin im Audi erlitt laut Polizei einen Schock, ein Rettungswagen musste allerdings nicht anrücken. Zur Unfallaufnahme sperrte die Polizei eine Fahrspur der L383, es gab geringe Behinderungen.

Vier Leichtverletzte bei Unfall an der Würmseekreuzung

Um 14.45 Uhr krachte es erneut, diesmal an der Würmseekreuzung. Ein 83-Jähriger am Lenkrad eines Škoda Octavia wollte aus Kleinburgwedel kommend nach links auf die L381 in Richtung Großburgwedel abbiegen. Dabei übersah er den von links kommenden VW Golf eines 45-Jährigen, der in Richtung Fuhrberg unterwegs war.

Beim Zusammenstoß erlitten beide Fahrer sowie die Beifahrerinnen im VW (44) und im Skoda (59) Prellungen. Rettungswagen brachten die beiden Insassen des Škoda zur Behandlung ins Krankenhaus. Bei den Golf-Insassen war dies nicht nötig. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro. Der Škoda war nicht mehr fahrbereit, er musste abgeschleppt werden.

Von Frank Walter