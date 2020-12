Wettmar

Das Friedenslicht aus Bethlehem hat unter vielen Burgwedeler Dächern einen festen Platz zur Weihnachtszeit. Das wird auch im Corona-Jahr 2020 nicht anders sein. „Die Pandemie sorgte für Unsicherheit, ob wir die Kerze mit dem Licht überhaupt nach Wettmar holen können. Aber nun haben wir uns entschlossen, es zu tun“, sagt Jonas-Christian Kurtze, stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstands von St. Marcus.

Von Bethlehem über Wien und Hannover nach Burgwedel

Am kommenden Wochenende ist es so weit, dann wird das Friedenslicht in Wettmar eintreffen. In Bethlehem entzündet, erreicht die Flamme über Wien und Hannover den Ort. Transportiert wird sie wie in den vergangenen Jahren von den Pfadfindern. Eine kleine Änderung gibt es aufgrund der Corona-Pandemie dann aber doch: „Das letzte Teilstück wird die Kerze mit der Flamme nicht mit der Bahn, sondern in einem Auto zurücklegen“, sagt Kurtze.

Die Burgwedeler können sich ihr Friedenslicht in den kommenden Tagen in den Kirchen abholen. Dafür sollte eine Kerze mitgebracht werden.

Hier gibt es das Friedenslicht zum Mitnehmen

Wettmar: Zwei Gottesdienste sind für Montag, 14. Dezember, in der St.-Marcus-Kirche geplant. Der erste beginnt um 18 Uhr, der zweite um 19.30 Uhr. Kurtze: „Damit möchten wir möglichst vielen Menschen die Teilnahme ermöglichen.“

Engensen: Der Gottesdienst findet am Dienstag, 15. Dezember, ab 18.30 Uhr auf dem Vorplatz der Kapelle, Kapellenstraße 1, statt.

Thönse: Der Gottesdienst ist für Mittwoch, 16. Dezember, ab 18 Uhr vor der Kapelle an der Langen Reihe geplant.

Großburgwedel: Eine ökumenische Andacht gibt es am Freitag, 18. Dezember, ab 17 Uhr in der katholischen Kirche St. Paulus, Mennegarten 2, und einen Gottesdienst am Sonnabend, 19. Dezember, ab 18 Uhr in der evangelischen Kirche St. Petri, Küstergang 2. Außerdem kann das Friedenslicht in beiden Kirchen nach dem Wochenende zu den normalen Öffnungszeiten abgeholt werden.

Fuhrberg: Nach den Gottesdiensten an Heiligabend können Besucher das Friedenslicht mitnehmen. Diese beginnen um 15.30 und 17 Uhr auf dem Sportplatz des SV Fuhrberg am Kahlsweg.

