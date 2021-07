Großburgwedel

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sollen in den Sommerferien das Freibad kostenfrei nutzen können – das fordert die Gruppe von SPD, WEB und Die Partei. Sie hat einen entsprechenden Antrag für die nächste Ratssitzung am Donnerstag, 15. Juli, gestellt.

„Die Lebensgestaltung von Kindern und Jugendlichen hat sich während der Corona-Pandemie drastisch verändert“, sagt der stellvertretende Vorsitzende der Gruppe, Matthias Tote. Es liege nun an den Ratsmitgliedern, dieser Bevölkerungsgruppe ein wenig für die Einschränkungen zurückzugeben.

Kostenloser Eintritt soll Wertschätzung ausdrücken

Kinder und Jugendliche hätten damit unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten des Elternhauses die Chance, das Freibad in den Sommerferien zu nutzen. „Außerdem stellt es eine Wertschätzung für die große Solidarität dieser oftmals an vielen Stellen vergessenen Bevölkerungsgruppe dar“, heißt es in der Begründung des Antrags. Einen ähnlichen Vorstoß gibt es bereits in Hannover. Dort will die Stadt Kindern bis zum vollendeten 15. Lebensjahr den Eintritt ins Freibad spendieren.

Lesen Sie auch Großburgwedel: Ärger im Freibad um Zeiten im Wasser

Wegen der am Donnerstag, 22. Juli, beginnenden Sommerferien soll der Rat Burgwedel nach dem Willen der Gruppe ohne Vorberatung im Fachausschuss entscheiden. Die Sitzung des Rates beginnt am Donnerstag, 15. Juli, um 19 Uhr in der Agora der IGS Burgwedel, auf der Rahmhorst 2.

Von Alina Stillahn