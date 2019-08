Burgwedel

Noch bis zum 15. August können Burgwedeler ihre besten Bilder beim Fotowettbewerb der Bürgerstiftung Burgwedel einreichen. Unter dem Motto „ Burgwedel entdecken“ möchte die Bürgerstiftung wissen, wie die Teilnehmer Burgwedel sehen und was sie dort entdecken. Neben Geldpreisen für die drei Erstplatzierten werden die 30 meist gewählten Fotos im Rahmen einer Ausstellung auf dem IGK-Fest am 8. September präsentiert. Aus den besten 13 Fotos wird dann ein Kalender erstellt und anschließend verkauft. Die Erlöse kommen der Arbeit der Bürgerstiftung zugute.

Die Fotos können im Querformat mit dem Bildformat JPG und in möglichst hoher Auflösung per E-Mail an fotowettbewerb@buergerstiftung-burgwedel.com an Monika Stellmacher gesendet werden. Dabei sollte das Foto mit Namen, Adresse, Telefonnummer, Titel und Ortsangabe des Bildes versehen sein. Weitere Informationen gibt es auf www.buergerstiftung-burgwedel.com.

Von Alina Stillahn