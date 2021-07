Burgwedel

Ist es sinnvoll, dass die Stadt Bauprojekte von Sportvereinen grundsätzlich mit maximal je 10.000 Euro fördert? Nach Meinung von Uli Appel, Vorsitzender des stadtweit mitgliederstärksten Sportvereins TS Großburgwedel, sollte sich die Politik darüber durchaus Gedanken machen.

Förderrichtlinie: Ab 10.000 Euro gelten andere Regeln

Die Förderung der Jugendarbeit der Burgwedeler Sportvereine durch die Sportstiftung, die aktuell ruht und möglicherweise durch Zahlungen aus dem städtischen Haushalt ersetzt wird, ist eine Säule der Sportförderung. Eine weitere ist, dass die Vereine die städtischen Sportstätten kostenlos nutzen dürfen. Vereine können zudem, und das ist die dritte Säule der Sportförderung, für Investitionen einen städtischen Zuschuss von 10 Prozent beantragen. Der Sport- und Freizeitausschuss hatte in seiner jüngsten Sitzung einstimmig für Zuschüsse für den SV Fuhrberg und den TSV Kleinburgwedel votiert. In Fuhrberg geht es um die Umstellung der Flutlichtanlage auf LED, in Kleinburgwedel um eine Teilerneuerung der Einzäunung des Sportgeländes.

Geld erhalten soll auch die TS Großburgwedel, und zwar 10.000 Euro für den Umbau ihres Aktivcenters. Gehofft hatte die TSG auf bis zu 30.000 Euro, doch die Politiker beriefen sich im Fachausschuss auf ihr Verständnis der städtischen Richtlinie zur Sportförderung. Gemäß der Richtlinie beträgt die Zuschusshöhe grundsätzlich 10 Prozent der kalkulierten Kosten. Übersteigt der beantragte Zuschuss jedoch einen Betrag von 10.000 Euro, so „kann bezüglich des die 10.000 Euro übersteigenden Betrages von der 10-Prozent-Regelung abgewichen werden“, wie es in der Richtlinie heißt.

Oberhalb dieser Summe ist die Politik also frei in ihrer Entscheidung, ob sie weiteres Geld als Zuschuss ansetzt oder eben auch nicht. Im Fall der TSG-Förderung blieb es bei den 10.000 Euro. Man habe diese Grenze eingeführt, damit größere Investitionen den Haushalt der Stadt nicht überlasteten. „Wie viel Zuschuss sollten wir denn dann bei einem 2-Millionen-Projekt gewähren?“, hatte Joachim Lücke (SPD) in der Onlinesitzung gefragt.

Uli Appel: „Stadt käme mit 200.000 Euro doch gut weg“

Aus Sicht des TSG-Vorsitzenden Uli Appel sollte sich die Politik dazu im nächsten Jahr durchaus ihre Gedanken machen. Wenn ein gemeinnütziger Verein tatsächlich bereit sei, für ein Projekt 2 Millionen Euro zu investieren, dann sei doch auch dafür eine zehnprozentige Förderung der Stadt nicht zu viel, so Appel. „Dabei käme die Stadt mit 200.000 Euro doch gut weg“, meint er. Schließlich dürfe man nicht aus den Augen verlieren, „was in den Vereinen ehrenamtlich geleistet wird“.

Im Hinterkopf hat Appel dabei auch zwischenzeitlich beerdigte Pläne des eigenen Vereins: Die TSG hatte mit dem Bau einer eigenen Sporthalle geliebäugelt, bei einer Kostenschätzung von 1,7 Millionen Euro davon aber wieder Abstand genommen.

Diskutieren könnte das Thema erst der neue Rat. Denn vor der Kommunalwahl am 12. September steht kein Termin des Sport- und Freizeitausschusses mehr im Sitzungskalender.

Von Frank Walter