Großburgwedel

Die Stadt Burgwedel verzeichnet eine deutlich steigende Nachfrage nach ihren digitalen Angeboten. Im Dezember hatte sie das Angebot erweitert. Seitdem lassen sich 41 Behördengänge über die Homepage der Stadt erledigen. Eine erste Bilanz der Verwaltung ergibt nun: Digital ist bei den Bürgerinnen und Bürgern, begünstigt durch Pandemie und den damit eingeschränkten Öffnungszeiten des Rathauses, gefragt. An erster Stelle stehen dabei die Zugriffe auf Neubaugebiete in Burgwedel.

Lesen Sie mehr: Stadt Burgwedel weitet ihr digitales Angebot aus

Aufrufe auf städtischer Homepage steigen

„Im Vergleich zu den Vorjahreszahlen konnten wir in 2021 auf unserer Homepage einen Anstieg der Aufrufe des digitalen Angebotes sowie bei den Anforderungen verzeichnen“, sagt Katrin Fieber vom Rathaus Burgwedel. In vielen Bereichen liege die Höhe der Aufrufe in den ausgewerteten sechs Monaten dieses Jahres über denen des gesamten vergangenen Jahres. Dieser Trend zeige sich auch in der Anforderung der Angebote.

Als Beispiel nennt Fieber die Anforderung der Geburtsurkunden. Hier wurde die Seite im gesamten Jahr 2020 insgesamt 1832-mal aufgerufen, bis Juni 2021 bereits 2671-mal. Angefordert wurden 2020 hierbei 297 Geburtsurkunden, bis Juni 2021 sind es bereits 472 Exemplare. Doch nicht überall ist eine solche Auswertung möglich: Einige Zugriffe werden auf externe Seiten, beispielsweise der Region Hannover, weitergeleitet, auf welche die Stadt keinen Zugriff hat. Hier sei keine Auswertung möglich, sagt Fieber. Ein vermehrter Aufruf der Kraftfahrzeuge betreffenden Seiten sei jedoch auch hier zu verzeichnen.

Burgwedeler können ihre Dokumente online beantragen. Quelle: Screenshot: Antje Bismark

Baugebiete stehen digital hoch im Kurs

Einzig zu den 139 Klicks im Jahr 2020 wurde die Seite zur Beantragung von Reisedokumenten für Kinder in 2021 bis Juni gar nicht aufgerufen, hier wirken sich laut Fieber vermutlich die Reiseeinschränkungen wegen der Pandemie aus. Im Bereich der Bauplätze sowie Baugebiete sind bei den Losverfahren „Im Lohfelde West“ in Kleinburgwedel und „Südlich Grashof“ in Engensen 797 Bewerbungen eingegangen. Im vergangenen Jahr gab es 23.930 Aufrufe der Seite. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres sind es bereits 15.324.

Aber nicht für alles ist das Internet eine Lösung. Für einige Anliegen müssen die Burgwedelerinnen und Burgwedeler nach vorheriger Terminvereinbarung noch persönlich ins Bürgerbüro sowie zum Standesamt. Im Bürgerbüro beantragen sie zum Beispiel einen Personalausweis, Reisepass und melden einen anderen Wohnort. Das Standesamt nimmt etwa Kirchenaustritte und Vaterschaftsanerkennungen entgegen. Da das Rathaus wegen Corona nur eingeschränkt öffnet, stieg deshalb die Zahl der Onlineanmeldungen.

Urkundenanträge laufen online

„Inwieweit und in welchen Angelegenheiten die Bürger bei Öffnung wieder das Rathaus stürmen, bleibt abzuwarten“, sagt Stadtsprecherin Fieber. Aktuell erfolgten die Urkundenanfoderungen noch online, und auch im Bereich des Gewerbewesens finde alles ohne direkten Kontakt statt. Weil sonst die Bürger gern auch die An-, Ab- und Ummeldung persönlich vorgenommen hätten, seien die Zahlen durch die Pandemie zum Teil verfälscht.

Seit dem vergangenen Jahr können Eltern ihre Kinder auch digital in der Kindertagesstätte anmelden. „Im Bereich der Anmeldung Kindertagesstätte war der Start der Fachsoftware erst Ende 2020, daher gibt es hierfür noch keine validen Vergleichszahlen“, sagt Fieber, ein steigender Trend sei jedoch auch hier zu beobachten.

Von Katerina Jarolim-Vormeier