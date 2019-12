Kleinburgwedel

Unbekannte haben die Verkleidung des Blitzers an der Würmseekreuzung in Kleinburgwedel am Donnerstag gegen 23.30 Uhr beschädigt. Die Polizei vermutet, dass der Schaden von rund 500 Euro durch einen Feuerwerkskörper verursacht wurde.

Wichtig zu wissen: Wird jemand mit zu hohem Tempo an der Kreuzung erwischt, dann lässt sich mit plumper Gewalt ein Strafzettel oder auch ein Verfahren wegen Geschwindigkeitsübertretung nicht mehr verhindern. Die Messdaten werden sofort nach der Aufnahme an einen Rechner bei der Stadt weitergeleitet. to

Von Thomas Oberdorfer