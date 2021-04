Thönse

Ein Feuer hat am frühen Montag ein Einfamilienhaus am Hermann-Löns-Weg in Thönse schwer beschädigt, möglicherweise sogar komplett zerstört – das werden die Untersuchungen der Brandexperten im Laufe des Dienstags zeigen. Der Brand brach nach bislang ungeklärter Ursache gegen 1.45 Uhr in dem Gebäude aus, das Feuer griff schnell auf den Dachstuhl über. „Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem gesamten Haus“, sagt Björn Schimkewitsch, stellvertretender Ortsbrandmeister in Thönse.

Seinen Angaben zufolge alarmierte die Leitstelle zunächst die Ortsfeuerwehren aus Thönse, Kleinburgwedel und Wettmar sowie die Ortsfeuerwehr aus der Nachbarstadt Burgdorf, die mit der Drehleiter und Einsatzkräften die Löscharbeiten unterstützte. Später rückten auch Feuerwehrleute aus Engensen an, weil weitere Atemschutzgeräteträger benötigt wurden. Bis zu 70 Feuerwehrleute kämpften stundenlang gegen die Flammen.

Bewohner können sich selbst ins Freie retten

Die drei Bewohner, sagt Schimkewitsch, hätten sich und ihre Haustiere noch selbst ins Freie retten können. Sie blieben unverletzt und finden nun offenbar ein Notquartier bei Angehörigen, nachdem das Ordnungsamt mit seiner Leiterin Andrea Stroker noch in der Nacht Hilfe angeboten hatte. „Bei Bränden von Wohnhäusern oder Großschadenslagen werden wir mit alarmiert, um den Kontakt zwischen Einsatzkräften und Behörden zu halten“, sagt Bürgermeister Axel Düker. Nach Aussage Strokers klappte die Zusammenarbeit bei diesem Einsatz wunderbar. „Als Stadt und Träger der Feuerwehr haben wir uns am Morgen dann um die Verpflegung der Feuerwehrleute gekümmert“, sagt sie und fügt hinzu, wegen des kalten Wetters habe es vor allem warme Getränke, Essen und ein Frühstück gegeben.

Bei Tageslicht wird das Ausmaß der Zerstörung deutlich: Trotz eines Großaufgebots der Feuerwehr ist der Dachstuhl des Einfamilienhauses zerstört. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Quelle: Sven Warnecke

Leichtbauweise des Hauses stellt die Feuerwehr vor Probleme

Die Löscharbeiten dauerten nach Auskunft Schimkewitschs bis gegen 8.30 Uhr, bis etwa 10 Uhr richtete die Ortsfeuerwehr Thönse eine Brandwache ein und kontrollierte das Gebäude wegen möglicher Glutnester. Das Problem sei vor allem die Leichtbauweise des Hauses gewesen, das wegen der Instabilität nicht betreten werden durfte, sagt er. „Wegen des Löschwassers war der Holzufußboden zum Beispiel schnell durchweicht gewesen, was immer zu Problemen führt“, nennt der stellvertretende Ortsbrandmeister ein Beispiel. Deshalb konnten die Feuerwehrleute die Flammen ausschließlich von außen löschen, sie nutzten für die Drehleiter das Wasser aus dem Hydranten am Strubuschweg und den Hydranten am Hermann-Löns-Weg für die C-Rohre.

Die Löscharbeiten, sagt ein Feuerwehrmann, wurden dieses Mal nicht von Schaulustigen begleitet: „Nur die Nachbarn standen am Zaun, alle anderen blieben wegen der Ausgangssperre wohl zu Hause“, sagt er am Montag nach dem Einsatz.

Noch kann die Polizei keine Angaben zur Brandursache und zur Höhe des Schadens machen. „Die Brandermittler werden am Dienstag das Gebäude untersuchen“, sagt ein Polizeisprecher auf Anfrage.

Von Antje Bismark