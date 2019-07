Großburgwedel

Sport in den Ferien? Für die Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren, die die verlässliche Ferienbetreuung der Stadt Burgwedel besuchen, ist das kein Widerspruch. Im Gegenteil: Im Stadion Auf der Ramhorst hatten sie beim Seilspringen, Weitsprung, Sprint, Standweitsprung und Ausdauerlauf ihren Spaß. Am Ende des Mini-Sportfests konnten sich viele Kinder dann nicht nur über eine Teilnehmerurkunde freuen, sondern erfüllten darüber hinaus auch gleich die Prüfungsanforderungen für das Deutsche Sportabzeichen.

Jugendpflege kooperiert mit Sportverein

Möglich machte das die TS Großburgwedel (TSG). Vereinschef Uli Appel, der zugleich Leiter der städtischen Jugendpflege ist, organisierte das Sportprogramm mit Unterstützung aus den Reihen des TSG-Prüfteams für das Sportabzeichen sowie von Übungsleitern und Assistenten. „Die Kooperation besteht schon länger. Wir sind an den Schulen präsent und müssen es auch in den Ferien bleiben“, sagt der TSG-Chef.

Seit mittlerweile 14 Jahren bietet die Stadt eine verlässliche Ferienbetreuung an – so auch in diesen Sommerferien. In den insgesamt vier Wochen stehen für die Kinder viele Aktionen auf dem Programm. „Gerade die erste Ferienwoche ist immer sehr beliebt, da haben wir stets um die 40 Kinder. In der vierten Woche sind es dann nur noch etwa zehn“, sagt Appel.

Von Lisa Otto