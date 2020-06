Wettmar

Diese Alarmierung entpuppte sich nach kurzer Zeit als ein Fehlalarm: Gegen 13.30 Uhr heulten am Dienstagmittag in Wettmar die Sirenen auf. Die Feuerwehr wurde zu einem vermeintlichen Flächenbrand in der Feldmark gerufen. Als die Brandbekämpfer allerdings am angegebenen Ort eintrafen, war kein Feuer zu entdecken. „Wahrscheinlich hatte der Anrufer von weitem eine Staubwolke gesehen“, vermutete Feuerwehrsprecher Nils Wöhler.

Von Thomas Oberdorfer