Dass ein Auto ein geparktes Fahrzeug anrempelt und dabei beschädigt, passiert des Öfteren. Dass gleiches aber ein Fahrradfahrer macht, dürfte eher selten sein. Aber genau das ist am Montagnachmittag gegen 16.50 Uhr in Großburgwedel geschehen. Ein Fahrradfahrer fuhr auf der Hannoverschen Straße in Richtung Im Mitteldorf. Auf Höhe der Volksbank prallte er mit seinem Rad gegen einen dort geparkten Dacia. Das Fahrzeug stand – rückwärts eingeparkt – auf einem Senkrechtstellplatz. Durch den Zusammenstoß wurde der Wagen an der Beifahrerseite eingedellt und zerkratzt. Ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern, suchte der Fahrradfahrer das Weite.

Zeugen beobachten den Unfall

Sein Pech: In der Bank beobachteten Zeugen das Geschehen. Sie beschreiben den Fahrradfahrer als einen jungen Mann im Alter von etwa 20 Jahren. Nun hofft die Polizei auf weitere Zeugenauaussagen, um den Unfallverursacher noch ermitteln zu können. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (05139) 9910 im Kommissariat Großburgwedel entgegen. Den entstandenen Sachschaden geben sie mit 1000 Euro an.

Von Thomas Oberdorfer