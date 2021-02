Großburgwedel

Durch Zeugenaussagen hoffen die Beamten des Polizeikommissariats Großburgwedel eine Fahrerflucht aufklären zu können. Am frühen Donnerstagabend war gegen 19 Uhr eine Autofahrerin auf der Bissendorfer Straße in Richtung des Nachbarortes unterwegs. Kurz hinter der Autobahnbrücke kamen ihr mehrere Autos entgegen. Vorneweg ein großes landwirtschaftliches Fahrzeug. Die 53-Jährige steuerte ihren Ford Ka an die rechte Fahrbahnseite. Doch das half nichts. Das erste entgegenkommende Fahrzeug in der Schlange touchierte den Kleinwagen. Außenspiegel und Fahrertür wurden durch den Zusammenstoß beschädigt. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte sich das landwirtschaftliche Fahrzeug vom Unfallort.

Die Polizei bezifferte den entstandenen Schaden mit 1500 Euro. Den Beamten gelang es, orange Farbanhaftungen am Unfallauto sicherzustellen. Sie haben die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer (0 51 39) 99 10 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer