Großburgwedel

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen in Großburgwedel ist ein Autofahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 43-jährige Fahrer eines BMW gegen 9.20 Uhr von der Hannoverschen Straße rückwärts auf ein Grundstück fahren, um dort zu parken. Hierbei übersah er allerdings einen in Höhe der Grundstückseinfahrt verkehrsbedingt haltenden Opel. Beim Zusammenstoß wurde der 29 Jahre alte Opel-Fahrer leicht verletzt. Beide Wagen wurden beschädigt, die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf etwa 5000 Euro. Der Opel musste abgeschleppt werden.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall in Großburgwedel sucht die Polizei noch den Verursacher, dieser war geflüchtet. Er hatte zwischen Freitag, 12 Uhr, und Sonnabend, 16 Uhr, an der Fuhrberger Straße vermutlich im Vorbeifahren einen Opel touchiert, der neben dem Zufahrtsbereich eines Anwohnerparkplatzes in einer Parkbucht abgestellt war. Die Fahrertür wurde beschädigt, die Reparatur dürfte etwa 500 Euro kosten. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter Telefon (05139) 9910.

Weitere Nachrichten von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Polizeiticker.

Von Frank Walter