Großburgwedel

Die Polizei sucht nach einem braunen Wagen, dessen Fahrer nach einem Verkehrsunfall in der Großburgwedeler Innenstadt geflüchtet ist. Ereignet haben muss sich der Parkrempler am Sonnabend zwischen 14 und 14.30 Uhr auf dem Parkplatz zwischen der Fuhrberger und der Von-Alten-Straße. Dort beschädigte der Unbekannte beim Ein- oder Ausparken einen grauen BMW am hinteren linken Kotflügel und fuhr dann davon, ohne die Polizei zu verständigen oder auf den BMW-Besitzer zu warten.

Die Polizei, die vor Ort braune Farbanhaftungen sicherte, schätzt den Schaden auf rund 1000 Euro. Zeugen sollten sich unter Telefon (05139) 9910 im Kommissariat Großburgwedel melden.

Von Frank Walter