Großburgwedel

Die Liberalen haben Ortrud Wendt (CDU) als zukünftige Bürgermeisterin Burgwedels empfohlen. Sie und Amtsinhaber Axel Düker (SPD) ziehen am 26. September in die Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters. Ausgeschieden war im ersten Wahlgang Ulrich Friedrich von der FDP. Er konnte aber immerhin 12,5 Prozent der Stimmen holen. Um die Empfehlung hatten beide Kandidaten geworben.

„Wir sind angetreten, um frischen Wind ins Rathaus zu bringen“, heißt es in dem Statement der FDP. Nach sieben Jahren hielten sie einen Wechsel an der Spitze des Rathauses für angebracht. „Wir sprechen uns deshalb für Ortrud Wendt als neue Bürgermeisterin Burgwedels bei der Stichwahl am 26. September 2021 aus.“

Von Alina Stillahn