Großburgwedel

Schon wenn Kristina Rokahr die nackten Zahlen nennt, klingt das dramatisch: 55 Kinder, verteilt auf drei Chöre, umfasste der 2013 gegründete Verein MiMaMu vor Beginn der Corona-Pandemie. Doch die lange Zeit mit Kontaktbeschränkungen und Hygieneauflagen, in der soziales Miteinander nur auf Sparflamme möglich war, hat den Großburgwedeler Kinderchor reichlich junge Sänger gekostet: Viele verloren die Lust. Daran änderte auch nichts, dass bei zurückgehenden Corona-Zahlen zwischendurch wenigstens draußen geprobt werden konnte. „Letztlich habe ich 28 Kinder verloren“, sagt Chorleiterin Rokahr, und der emotionale Ton in ihre Stimme verrät, dass es ihr um jedes einzelne Mitglied leid tut. „Der Chor ist mein Ein und Alles.“

Gerade die Jüngeren haben den Kinderchor verlassen

Die Zahlen im Jugendchor, in dem Schüler ab der fünften Klasse singen, blieben dabei noch weitgehend stabil. Kinder in diesem Alter, die Derartiges aus dem Homeschooling kennen, kämen schon recht gut mit digitalen Kontakten zurecht, sagt Rokahr. Doch bei vielen Jüngeren, die zuvor im Kita- und im Grundschulchor gesungen hatten, blieben all ihre Versuche vergebens.

Dabei hatte sich die Chorleiterin eigenen Angaben nach ins Zeug gelegt. Unter anderem hatte sie mehr als 100 Videos produziert und an die Mitglieder verschickt, in denen sie gemeinsam mit ihrer Familie singt. Die Filme konnten sich die Chormitglieder dann ansehen und selbst mitsingen. „Fluktuation ist bei Kinderchören normal“, sagt die hauptberufliche Musiklehrerin am Gymnasium in Langenhagen mit Blick auf die Vor-Corona-Zeit. Doch nun war das Schnuppersingen verboten, und neu eintreten bei MiMaMu konnte auch niemand. Das führte zum drastischen Rückgang der Mitgliederzahlen.

Am Freitag macht der Sing-Bus der Deutschen Chorjugend in Großburgwedel Station. Quelle: Deutsche Chorjugend

Für Musicalvorführung im Herbst braucht es dringend Verstärkung

Doch mit den sinkenden Corona-Zahlen fasst Rokahr nun neuen Mut: Mit Erfolg hatte sie sich darum beworben, dass der Sing-Bus der Deutschen Chorjugend in Großburgwedel Station macht. Unter dem Motto „Kinderchorland – in jedem Ort ein Kinderchor“ tourt dieser Bus durchs Land, um Menschen bei der Kinderchor-Gründung und -arbeit zu unterstützen. Im Gepäck hat das Team dabei auch eine Konzertbühne, und diese will der Verein MiMaMu am Freitag, 18. Juni, auf dem Domfrontplatz mitten im Stadtzentrum als Plattform nutzen, um für sich zu werben.

Im November will MiMaMu wieder ein Musical auf die Bühne der Gymnasiumsaula bringen, dieses Mal sogar ein eigenes. „Die Proben sollen jetzt beginnen, und dafür haben wir Verstärkung bitter nötig“, sagt die Chorleiterin.

Christian Wulff, Bundespräsident a.D. und Präsident des Deutschen Chorverbands, hat sich für Freitag als Unterstützer angekündigt. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Chorprogramm am Freitagnachmittag auf dem Domfrontplatz

Unterstützung erhält MiMaMu beim Konzert am Freitagnachmittag dabei nicht nur von Ortsbürgermeister Rolf Fortmüller, der eine kurze Ansprache halten wird, sondern auch vom bekanntesten Burgwedeler überhaupt: Der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff wird in seiner Eigenschaft als Präsident des Deutschen Chorverbandes auf dem Domfrontplatz für das Chorwesen werben.

Aufgrund der Vorgaben muss der Veranstaltungsbereich am Freitag eingegrenzt werden. Einlass ist ab 16.15 Uhr, das Programm beginnt um 16.30 Uhr. Besucher können sich auf mehrere Liedvorträge der jungen MiMaMu-Sänger freuen, die so um Unterstützung werben. Kinder, die dabei Gefallen am Gesang in der Gemeinschaft finden, können zu einer der Proben kommen, die dank eines Hygienekonzeptes mittlerweile wieder donnerstags im Amtshof möglich sind.

Wer gern einmal zu einer Chorprobe kommen möchte, sollte sich bei Kristina Rokahr unter Telefon (05139) 9578515 oder (0176) 26863821 melden.

Von Frank Walter