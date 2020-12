Burgwedel/Isernhagen

Eine Sensation – nichts weniger sei es, was Großburgwedels Ortsrat am 10. Dezember einstimmig beschlossen hat. „Noch nie hat ein Euthanasieopfer meines Wissens ein solches Gedenken, eine derartige Ehrung erfahren“: Carola S. Rudnick erforscht seit vielen Jahren die Geschichte der Psychiatrischen Klinik Lüneburg während der NS-Zeit, in deren „ Kinderfachabteilung“ zwischen 1941 und Kriegsende nach neuestem Stand mindestens 425 angeblich behinderte Kinder aus ganz Norddeutschland ermordet wurden. Eines von ihnen war das Arbeiterkind Friedrich Daps aus Isernhagen, dessen Weg in den Tod 1937 im damaligen Kinderheim der Pestalozzi-Stiftung in Großburgwedel seinen Ausgang nahm.

Dass dieser Junge nun Namensgeber wird für den Pastor-Badenhop-Weg, beeindruckt auch den 1940 geborenen Walter Daps, der seinen 1942 gewaltsam umgekommenen Cousin Friedrich nie kennenlernen durfte. „Das ist auch eine Ehrung für den Jungen, dem so viel angetan wurde“, sagt der Isernhagener. Er ist dankbar dafür, dass Friedrichs leidvolles Schicksal auf diese Weise „unter die Leute kommt“ und an die organisierte Tötung von mindestens 5000 geistig und körperlich behinderter oder verhaltensauffälliger Kinder und Jugendlicher im Dritten Reich erinnert.

Familie sprach nicht über das Schicksal von Daps

Tatsächlich hätten die Opfer des verharmlosend „Kinder-Euthanasie“ genannten Massenmordes in der Geschichtsforschung lange eher am Rande gestanden. Erst in den letzten Jahren bekomme ihr Schicksal eine größere Aufmerksamkeit, erklärt Rudnick, Leiterin einer kleinen Euthanasie-Gedenkstätte auf dem heutigen Friedhof Nord-West in Lüneburg. „Wir waren die ersten, die Opfernamen genannt und Angehörige öffentlich gesucht haben.“ Hätten sich die Lebensgeschichten der Opfer vorher meist nur aus dem Blickwinkel von Krankenakten rekonstruieren lassen, könnten sie mithilfe von Verwandten und Zeitzeugen ergänzt werden. Im Falle von Friedrich Daps trug nach einem Aufruf in dieser Zeitung dessen Cousin Walter Daps aus Isernhagen einiges bei. In der Familie sei hingegen selbst nach dem Ende der NS-Zeit meist nur hinter vorgehaltener Hand über Friedrich gesprochen worden, bedauert er. Das Familiennarrativ: Er sei an Diphtherie gestorben.

Carola Rudnick forscht seit vielen Jahren zu den Schicksalen der Euthanasieopfer. Quelle: Ralf Heussinger

Taubstummes Kind wird abgeschoben

Die Wahrheit über das geraubte Leben des Friedrich Daps wird in Großburgwedel nicht erst durch das neue Straßenschild publik gemacht, das im Januar aufgehängt werden soll, sobald die Umbenennung im Amtsblatt veröffentlicht ist. Auf dem Mahnmal an der Thönser Straße sind Friedrichs und die Lebensdaten von zwei weiteren Euthanasieopfern zu finden. Seine Geschichte hatten Mitarbeiter der örtlichen Pestalozzi-Werkstatt für Behinderte gemeinsam mit Besuchern der Seniorenbegegnungsstätte 2015 mit Rudnicks Unterstützung aufgeschrieben. „Der Vater wollte den kleinen Friedrich wenige Tage ins Heim geben. Friedrich sollte schnell wieder nach Hause. Doch es kam anders“, so beginnt dieser Bericht. Sein Zuhause sollte das Kind nie mehr wiedersehen.

Am 17. Juli 1937, drei Monate vor seinem vierten Geburtstag, wurde der Sohn des wohl alleinerziehenden Arbeiters Willi Daps im Pestalozzi-Kinderheim in Großburgwedel aufgenommen. Schon drei Wochen später habe die Stiftung das Kind, so Rudnick, ohne Not in die Landesheil- und Pflegeanstalt Langenhagen abgeschoben. Im Gepäck hatte Friedrich ein vernichtendes Begleitschreiben des Kinderheims, das sich auf eine Begutachtung durch den Psychiater des Wohlfahrtsamtes stützte. Der Junge sei „erziehungsunfähig“, „läppisch in seinen Bewegungen“, „müsse dauerhaft betreut werden“, hieß es darin unter anderem. Die Kälte dieses Urteils lässt Walter Daps noch heute frösteln: „Er war doch ein kleines taubstummes Kind. Wie sollte er wissen, was die Erwachsenen von ihm wollten?“

Schon wenige Tage später wurde Friedrich erneut weitergereicht – nun in die Anstalten der Inneren Mission Rotenburg. Die Diagnose dort: „Imbezillität“, also „geminderte Intelligenz“. Der letzte Eintrag über das Kind in den Rotenburger Krankenakten nach vier Jahren Aufenthalt in Rotenburg – „... ist nicht bildungsfähig“ – hatte fatale Folgen, glaubt Rudnick: Fünf Tage nach seinem achten Geburtstag kam der Junge aus Isernhagen zusammen mit 129 weiteren Kindern in die sogenannte „ Kinderfachabteilung“ Lüneburg. Rund 60 Prozent der eingelieferten Patienten überlebten aufgrund von Mangel- und Fehlernährung die ersten Wochen und Monate nicht.

Der Friedrich-Daps-Weg führt in Großburgwedel nun zum Pestalozzi-Seminar. Quelle: Thomas Oberdorfer

„Forschungsmaterial“ für die Universitätsklinik

Friedrich starb am 21. März 1942 im Alter von acht Jahren, die Todesanzeige ging erst zwei Tage später an seinen Vater. Die angegebene Todesursache „Angeborener Schwachsinn“ sowie „Lungenentzündung mit linksseitiger Rippenfellentzündung“ muss Rudnick zufolge bezweifelt werden. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sei Friedrich mit dem Schlafmittel Luminal getötet worden. Nach ihrem Tod wurden einige Leichen seziert, „zur Erforschung erbkranken Nachwuchses“ auch deren Gehirne. Solche Gehirnpräparate lieferte die Lüneburger „ Kinderfachabteilung“ offenbar systematisch als „Forschungsmaterial“ an die Hamburger Universitätsklinik. Wo sie fast sieben Jahrzehnte später von einem Doktoranden gut erhalten entdeckt wurden und zugeordnet werden konnten.

„Die Gehirnteile lagen viele Jahre in einem Keller in einem Krankenhaus in Hamburg. ... Am 25. August 2013 wurden die Teile von dem Gehirn von Friedrich beerdigt. Das Grab von Friedrich ist jetzt eine Gedenkanlage. ... So wird für immer an Friedrich erinnert.“ Mit diesen Worten endet das Großburgwedeler Geschichtsprojekt. Die erwähnte Gedenk- und Bildungsstätte in Lüneburg besucht Friedrichs Cousin Walter seit 2015 in jedem Jahr, wo er auf Angehörige weiterer Opfer der Krankenmorde aus dem In- und Ausland trifft. Auch 2021 will der 80-Jährige wieder hinfahren: „Jedes Mal erfahre ich dort mehr, welche Verbrechen an den Kindern verübt wurden.“

Ein Stolperstein für Friedrich Daps? Das Geburtshaus an der Dorfstraße in Isernhagen K.B., in dem Friedrich Daps bis zur Einweisung ins Kinderheim der Pestalozzi-Stiftung im Jahr 1937 lebte, wurde in den Fünfzigerjahren zwar abgerissen, aber vor dem Grundstück könnte ein Stolperstein in den Gehweg eingelassen werden. Das regt der heute 80-jährige Cousin Walter Daps an. Vorbild könnte Celle sein, wo zuletzt am 9. November dieses Jahres für ein weiteres Opfer der Euthanasiemorde in der Lüneburger „ Kinderfachabteilung“ eine solche Gedenktafel aus Messing verlegt wurde – für den 1942 im Alter von 13 Jahren getöteten Eckart Willumeit. Wie bei Friedrich Daps waren Gehirnpräparate auch von diesem Kind 2011 in der Hamburger Universitätsklinik gefunden worden. Anhand von Sektionsberichten, Aufnahmebüchern, Krankenakten und Aufzeichnungen des Lüneburger Friedhofsamtes gelang es der Historikerin Carola S. Rudnick, die Identität von insgesamt zwölf Verstorbenen zu rekonstruieren und den jungen Opfern so ihre Namen zurückzugeben. Die sterblichen Überreste wurden auf einer Gedenkanlage des damaligen Anstaltsfriedhofs der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg 2013 namentlich beigesetzt.

