Dackelmischling entgeht knapp Kampfhund-Attacke – Richter: „Kann so nicht weitergehen“

Großburgwedel

Für einen neuerlichen Angriff ihrer Staffordshire-Mix-Hündin musste sich jetzt eine 39-jährige Frau vor dem Burgwedeler Amtsgericht wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Es war bereits die zweite Attacke der Hündin in diesem Jahr. Im Februar hatte das Tier eine Frau am E-Center in Großburgwedel gebissen.

Attacke in der Nähe des Schwimmbades

Als Zeugin berichtete eine 55-Jährige vor Gericht von dem neuerlichen Angriff. Der Vorfall ist erst wenige Monate her. Im August war die Frau mit ihrer eigenen Hündin – einer Dackel-Yorkshire-Mischung – auf der Ramhorst unterwegs gewesen. In der Nähe des Freibades sah sie, wie der Staffordshire-Mix plötzlich auf sie zu rannte. „Ich kenne die Hündin. Jeder weiß hier, wie aggressiv sie ist. Wir haben alle Angst vor dem Tier. Zum Glück war Tini angeleint“, sagte sie im Prozess aus.

Geistesgegenwärtig zog die Frau ihre kleine Hündin an sich heran und nahm sie auf den Arm. Dann erreichte der Staffordshire auch schon die Frau, sprang an ihr hoch und versuchte, an Tini heranzukommen. In ihrer Not hielt die Zeugin ihre kleine Hündin hoch über dem Kopf, konnte sich so allerdings nicht den Angriffen des Staffordshire-Mixes erwehren. Dieser hinterließ Kratzer an den Armen der Frau. Zubeißen konnte die Hündin in dem Moment nicht, sie trug zu dem Zeitpunkt noch einen Maulkorb.

Hündin reißt sich den Maulkorb herunter

Die Attacke war so heftig, dass die Zeugin schließlich stürzte. Dabei zog sie sich Hautabschürfungen an den Beinen zu. Im Sturz ließ sie ihre Hündin los. Sofort sprang der Staffordshire-Mix auf die kleine Tini und versuchte, sich durch kräftiges Schütteln des Kopfes von ihrem Maulkorb zu befreien. Das gelang ihr schließlich, der Beißschutz flog zur Seite. Glück für Tini, genau in diesem Moment kam ein Mann hinzu und schlug mit einem Gegenstand nach dem größeren Hund. Der Staffordshire-Mix ließ von Tini ab, und ihre inzwischen hinzugekommene Besitzerin konnte ihre Hündin an die Leine nehmen.

Es war nicht der erste Angriff der Hündin in diesem Jahr: Im Februar hatte der Staffordshire-Mix an der Hannoverschen Straße eine 20-Jährige und deren Hund attackiert. Die junge Frau hatte damals viel Glück gehabt: Obwohl es schon fast Mitternacht war, konnte sie sich mit ihrem Hund ins E-Center retten. Die Mitarbeiter waren dort gerade mit der Inventur beschäftigt. Die Frau wurde vom Staffordshire-Mix in die Arme und ins Gesicht gebissen. Auch mit dieser Attacke beschäftige sich bereits das Gericht. Die Besitzerin musste eine Geldstrafe von 25 Tagessätzen zu je 10 Euro zahlen.

Auflagen des Ordnungsamtes für Hundebesitzerin

Und sie erhielt damals Auflagen vom Ordnungsamt: Ist die Hündin draußen, dann muss sie grundsätzlich angeleint sein und einen Maulkorb tragen. Außerdem muss die Besitzerin alle drei Monate eine Schulung bei einer Hundetrainerin absolvieren. Zumindest gegen den Leinenzwang hatte die Besitzerin jetzt offenbar verstoßen. „Sie war angeleint, aber beim Wälzen auf dem Rasen hatte sich die Leine gelöst“, erklärte die Angeklagte. Eine Schilderung, an der das Gericht durchaus seine Zweifel hatte, zumal die Zeugin aussagte, dass die Hündin bei ihrem Angriff kein Halsband trug. Außerdem war der Maulkorb augenscheinlich nicht korrekt befestigt, da das Tier ihn abschütteln konnte.

Richter: „So kann es nicht weitergehen“

Damit war der Fall für Richter Michael Siebrecht klar: Er verurteilte die Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe von zwei Monaten, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde. Außerdem muss die Frau 80 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

Was mit der Hündin passiert, ist offen. „So kann es jedenfalls nicht weitergehen. Es kann nicht sein, dass jeder in der Nachbarschaft Angst vor dem Tier haben muss“, sagte Siebrecht in seiner Urteilsbegründung. Er kündigte an, dass er das Ordnungsamt über den neuerlichen Vorfall informieren werde.

