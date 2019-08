Großburgwedel

Kennengelernt haben sich beide in Salzgitter bei der Firma Roth: Zwischen Ernst Vogeler, der als Kaufmann arbeitete, und der Auszubildenden funkte es vor 61 Jahren kräftig. Bereits ein Jahr später wurde geheiratet – weshalb Erika und Ernst Vogeler nun, am 27. August, die diamantene Hochzeit feiern können.

Vogelers fühlen sich in Großburgwedel sehr wohl

Weil Ernst Vogeler sich beruflich veränderte, zog das Paar zunächst nach Hannover und dann kurze Zeit später nach Godshorn. 1963 erblickte Tochter Elke das Licht der Welt und 15 Monate später die Zwillinge Udo und Iris. „Da war richtig Stimmung in der Bude“, erinnert sich Erika Vogeler. Die Wohnung wurde der Familie schnell zu eng, weshalb die Vogelers 1966 in Großburgwedel ein Haus bauten. „Wir haben vieles in Eigenregie gemacht“, erzählt der pensionierte Vertriebskaufmann. Seitdem fühlt sich das Paar in Großburgwedel pudelwohl.

Reisen war ihr liebstes Hobby

Gleichwohl sind Erika und Ernst Vogeler viel in der Welt herum gekommen. Der Grund: Tochter Iris lebte 20 Jahre lang in Neuseeland. Deshalb besuchten die Eheleute sie dort etliche Mal. „Gesehen haben wir weltweit genug“, sagt die heute 80-Jährige. Bereist haben sie auch Asien, Nordamerika und Afrika. „Nur in Südamerika sind wir nicht gewesen, und auch nicht am Süd- und Nordpol – aber da ist es eh zu kalt“, ergänzt ihr Mann.

Neben dem Reisen verbindet beide auch ein weiteres Hobby: Sie haben jahrelang, getrennt nach Geschlecht, in Mannschaften Tennis beim SV Großburgwedel gespielt. Inzwischen ist es ihnen aus gesundheitlichen Gründen zu riskant auf dem Feld. Dennoch hält sich die achtfache Großmutter Erika Vogeler fit: „In einer Muckibude“, wie sie selbst sagt

Zudem spielt die 80-Jährige leidenschaftlich gern Bridge, ist Mitglied im Bridge-Club Großburgwedel und Hannover. Deshalb spielt sie drei- bis viermal die Woche. Zum (scherzhaften) Bedauern ihres Mannes: „Nach dem Motto ,geh’ mal, mach’ mal, hol’ mal‘ bin ich permanent unterwegs“, sagt er und schaut seine Frau dabei liebevoll an. Sie kommentiert es mit einem Augenzwinkern: Ihr Mann habe sie ja selbst vor etlichen Jahren bei den Bridge-Kursen angemeldet.

Karten und Musik halten den Kopf frisch

Ehemann Ernst hat mittlerweile den Schläger gewechselt: Statt Tennis spielt der 81-Jährige, der 1979 die Bürgerscheibe der Großburgwedeler Schützen errang, nun Golf. Neben dem Sport auf dem grünen Rasen nimmt der Großvater eines Urenkels einmal die Woche eine Klavierstunde – wenn es passt. 40 Jahre lang hatte der Saxofonist beim Blasorchester Isernhagen mitgespielt. „Wenn man nichts macht, verblödet man“, sagt er. „Mit dem Kartenspielen und der Musik bleiben wir frisch im Kopf“, sagt der Hobby-Imker und lacht.

Erika und Ernst Vogeler feiern im Familienkreis

Ein großes Fest gibt es zur diamantenen Hochzeit nicht. Erst am Wochenende trifft sich die Familie. Ihre drei Kinder, acht Enkel und ein Urenkel wollen dann die Jubilare im Familienkreis hochleben lassen.

