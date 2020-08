Engensen

„Hängen wir eigentlich noch das Schild ,Zu vermieten‘ dran?“, fragte Ulla Stein, als Martin Heinemeier von der gleichnamigen Landschaftspflege aus Dolgen und seine Mitarbeiter das Storchennest auf der Streuobstwiese an der Thönser Straße aufgestellt und gut im Boden verankert hatten. Gut zwei Meter des 8,50 Meter langer Lärchenstammes mit einem Durchmesser von 40 Zentimetern befinden sich jetzt unter der Grasnarbe. Damit ist die Stabilität der Nisthilfe gewährleistet. Auf der 1,50 Meter großen Plattform ist ein geflochtener Weidenkorb. Und der ist ganz besonders fein eingerichtet – zumindest für Störche. Pferdemist und Grassoden sorgen für eine gemütliche Auspolsterung.

Hoffen auf Brut im kommenden Jahr

Die Wohnung steht also – jetzt fehlen nur noch die Mieter. „In diesem Jahr wird das aber nichts mehr“, sagte der stellvertretende Ortsbürgermeister Joachim Lücke zu seinen anwesenden Ortsratskollegen. „Wisst ihr eigentlich, dass es in den Sechzigerjahren in Engensen schon einmal so ein Nest gegeben hat?“, fragte Stein in die Runde. „Ich erinnere mich, dass es auf einem Wagenrad auf dem Dach der Alten Schule war.“ Ob dort allerdings jemals Störche gebrütet hatten, daran konnte sie sich nicht erinnern. „Damals war ich noch Kind.“ Aber viel wichtiger: „Im vergangenen Jahr haben sich schon zwei Störche bei der Feuerwehr umgeschaut“, berichtete Ortsratsmitglied Hannelore Wolny.

Anzeige

Chancen, dass das Nest auch besetzt wird, scheinen also vorhanden. Angeschoben hatte das 3000 Euro teure und aus Spenden finanzierte Projekt Steins Ehemann Friedhelm – seines Zeichens Ortsbürgermeister von Engensen. Er war es auch, der den Standort mit Reinhard Löhmer, dem Weißstorchbetreuer der Region Hannover, abgestimmt hatte. „Und wie kommt das Wasser für die Störche hier hoch?“, fragte Landwirt Heiner Bähre etwas skeptisch.

Weitere NP+ Artikel

Die Mitglieder des Engenser Ortsrates und Burgwedels Umweltkoordinator Malte Schubert verfolgen das Aufstellen des Storchennestes auf der Streuobstwiese. Quelle: Sandra Köhler

Es sei durchaus richtig, dass Störche eigentlich Feuchtwiesen bevorzugten, bestätigte Löhmer. Allerdings sei die Zahl der Tiere seit der Jahrtausendwende so angestiegen, dass diese mittlerweile auch andere, nicht eben typische Räume für sich entdeckten. „Das sieht man im Ortsgebiet von Isernhagen gut“, erläutert er. „Auf dem ehemaligen Milchhof haben in diesem Jahr Störche begonnen zu brüten und auch auf einer Lampenanlage auf dem Hof der Gärtnerei Florus.“

An der Ostseite Burgwedels an der Gärtnerei hätten sich Störche ebenso niedergelassen wie in der Gartenstadt Lohne. Gerade junge, noch nicht bruterfahrene Tiere seien es, die neue Standorte für sich auftäten – wenn auch nicht immer mit Erfolg. Insofern sei es durchaus sinnvoll, zusätzliche Nisthilfen wie die auf der Streuobstwiese an der Thönser Straße aufzustellen. „Sie sollten allerdings mindestens zwei Kilometer vom nächsten Nest entfernt sein, damit keine Konkurrenzsituation geschaffen wird“, sagte Löhmer. „Das ist hier der Fall, die nächsten Nester befinden sich in Schillerslage und Kirchhorst.“

Störche entdecken neue Orte für sich

Der Storchenexperte hat beobachtet, dass immer mehr Jungstörche, die noch gar nicht brutreif sind, mit nach Deutschland ziehen. „Früher sind die in Afrika geblieben, das hat sich auch verändert.“ Und es geht nicht um Einzeltiere: Rund 80 dieser Nichtbrüter seien in diesem Jahr bei Schloß Ricklingen auf einmal zu beobachten gewesen. Jene guckten sich bereits nach potenziellen Brutplätzen um. Die Chance, dass sie dabei auf Nisthilfen wie die in Engensen zurückgriffen, sei durchaus gegeben. „Der Lebensraum für Störche ist nicht besser geworden. Und letztlich entscheiden sie selbst, wo sie nisten.“

Für das kommende Jahr erwartet Löhmer noch einmal mehr Störche. „Das Jahr 2019 war ein starkes Mäusejahr. Und in solchen Jahren gibt es auch immer viele Jungstörche.“ Die aber ziehen spätestens, wenn sie zwei Jahre alt sind, wieder in ihre Geburtsregion. Und benötigen dann einen Platz zum Nisten.

Von Sandra Köhler