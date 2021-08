Engensen

Er ist geradeheraus wie eh und je. „Wenn die Leute kein Vertrauen mehr haben, uns zu sagen, was ihnen auf der Seele liegt, können wir den ganzen Mist auch vergessen.“ Friedhelm Stein hängt die Messlatte für Ortspolitiker hoch. Der Ortsrat, sagt er, sei nicht weniger als „die erste Stufe der Demokratie“. Engensens Ortsbürgermeister selbst hatte in Sachen Bürgernähe wenig Probleme, weder in seinen 15 Jahren als erster Repräsentant im Dorf noch als Wirt des früheren Alten Posthofs oder als langjähriges Mitglied im Rat der Stadt Burgwedel. „Wir haben immer Sprechstunde gehabt“, sagt Steins Ehefrau Ursula. Informationen flossen bis nach Mitternacht – „besoffen und nüchtern“. Und sie wurden stets gebührend behandelt. „Alles blieb, wo es hingehörte.“

Ein Jahr nach seinem schweren Schlaganfall sitzt der 71-Jährige noch im Rollstuhl, aber er kämpft sich Stück für Stück zurück ins Leben. Fast täglich empfängt er daheim Besucher. Kürzlich war er erstmals im Posthof-Biergarten anzutreffen. An einer Ortsratssitzung möchte er vor seinem Abschied aus der Politik noch einmal teilnehmen. Auch wenn er Mandate bei der bevorstehenden Kommunalwahl nicht mehr anstrebt – Dorf und Stadt bleiben unter seiner engagiert-kritischen Beobachtung.

Stein fürchtet „Schlammschlacht“ um Ehrenmale

Tatsächlich liegt, gespickt mit Notizzetteln, die niedersächsische Kommunalverfassung bei der täglichen Lektüre der Lokalzeitung immer in Griffweite. Seine Meinung zur Tagespolitik bildet sich der gelernte Koch und Konditor zuallererst im angeregten Austausch mit seiner Frau. Den jüngsten Ratsantrag des Unabhängigen Rudolf Gutte zum NS-Gedenken etwa sieht das Ehepaar skeptisch. Nach dem Vorbild Großburgwedels nun auch in allen Ortsteilen die Soldatennamen Ehrenmalen des Zweiten Weltkriegs zu durchleuchten, werde „viel zu emotional“ werden, fürchtet Friedhelm Stein. „Ich würde alle Wege suchen, um mich um diese Schlammschlacht zu drücken.“

Sich zu drücken ist sonst nicht Steins Markenzeichen. Das bekamen schon bei der Kommunalwahl 2006 die Christdemokraten zu spüren, für die der gebürtige Westerwälder bis dahin fünf Jahre mit im Ortsrat gesessen hatte. „Immer hat die CDU gesagt, was wir zu tun haben“, erinnert er sich. Weil er sich aber nichts sagen lasse, warf er den Hut in den Ring und errang mithilfe der von ihm erfundenen Wählergemeinschaft WEB den Ortsbürgermeisterposten quasi im Handstreich. Einen gewissen Heimvorteil hatte er als Dorfwirt in dem 1500-Seelen-Dorf natürlich. Das gesteht er augenzwinkernd zu.

Das schönste Dorf zwischen Thönse und Ramlingen

Ortspolitik interpretiert Stein so: Möglichst viel gemeinsam machen. Als Bürgermeister des „schönsten Dorfs zwischen Thönse und Ramlingen“ hat er sich daran orientiert und ist so zu einem Stifter dörflicher Identität geworden. Unter seiner Leitung führte der Ortsrat ein, dass jeder neugeborene Engenser einen Strampler mit Ortswappen geschenkt bekommt und jeder ab dem 80. zum Geburtstag eine Glückwunschkarte. Mehrere Streuobstwiesen hat Stein höchstpersönlich angelegt. Das Gros der Obsternte bekommen stets die örtliche Kita und die Grundschule Thönse, die auch von Engenser Kinder besucht wird. Die herbstliche Mostaktion in der Dorfmitte ist etwas Feines für die Gemeinschaft. Wie das gemeinsame Schmücken des Tannenbaums. Oder das Treffen in der Silvesternacht auf dem Dorfplatz. Allesamt junge „Traditionen“, die auf Steins Initiative zurückgehen. Sogar eine Ruhestätte für die Grabsteine abgeräumter Gräber wurde auf seine Anregung hin geschaffen – ein Dorfgedächtnis in schnelllebiger Zeit.

Ortsbild vor Fehlentwicklungen schützen

Schule, Jugend, Feuerwehr: Das waren die Ressorts des Ratsherrn und Ausschussmitglieds Stein, der zudem im mächtigen, vertraulich tagenden Verwaltungsausschuss ein Wörtchen mitzureden hatte. Für den Radweg nach Schillerslage zum Beispiel hat sich der für sein sachliches Urteil geschätzte WEB-Mann erfolgreich eingesetzt. Den Ausbau der Engenser Ortsdurchfahrt hat er gar wie ein Co-Bauleiter Meter für Meter begleitet – und so dabei geholfen, dass auch wirklich jedes Grundstück optimal an die neue Straße angebunden wurde. Die langen Debatten über das am Ende wegen juristischer Mängel gekippte Bewerbungsverfahren für kommunales Bauland ärgert Stein noch heute. „Das hätte die Verwaltung doch wissen müssen“, findet er. Das nun praktizierte Losverfahren hätte er sich öffentlich gewünscht, am besten im Amtshof. Transparenz sei das Beste gegen Misstrauen und Neid.

Die (Für-)Sorge für das Erscheinungsbild seines Dorfs und des gesamten Gemeinwesens der Stadt Burgwedel wird Stein auch als Nicht-Mehr-Politiker noch umtreiben. Um „seelenlosen Betonbauten“ und anderen Fehlentwicklungen Einhalt zu gebieten, gebe es in puncto Gestaltungssatzungen viel Nachholbedarf. Den künftigen Mandatsträgern in Rat und Ortsrat wünscht er Augenmaß – und den Mut zu beherzten Vorschriften.

Von Martin Lauber