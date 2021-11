Engensen

Joachim Lücke (SPD) ist neuer Ortsbürgermeister von Engensen. Zu seinem Stellvertreter wählten die Mitglieder bei der konstituierenden Sitzung des Ortsrates am Montagabend einstimmig Kristoffer Engelke von der Wählergemeinschaft Engenser Bürger (WEB).

Bei der Wahl Lückes hatten sich die Christdemokraten jedoch enthalten. Der konnte zwar die meisten Stimmen der Wählerinnen und Wähler auf sich vereinen. Die meisten Prozentpunkte holte bei der Kommunalwahl jedoch die WEB. Sie ist mit zwei Sitzen vertreten, ebenso wie die CDU. Auf die SPD entfällt ein Sitz.

Drei neue Gesichter im Ortsrat Engensen

Der Bürgermeisterposten stehe eigentlich der WEB zu, begründete Joachim Schrader (CDU) die Enthaltung der Christdemokraten. „Dass nun die Partei mit den wenigsten Stimmen den Bürgermeister stellt, stellt für uns die Sache auf den Kopf.“ Man habe Lücke aber auch nicht ablehnen wollen, um die Basis für eine gute Zusammenarbeit in den nächsten fünf Jahren zu legen und so gemeinsam etwas Gutes für Engensen zu erreichen. „Ich freu mich darauf, mit drei neuen Leuten zusammenzuarbeiten, das gibt sicher frischen Wind“, sagte Schrader.

Das ist der neue Ortsbürgermeister von Engensen Joachim Lücke ist Jahrgang 1955. Berufsbedingt zog es ihn 1984 nach Engensen und dann schnell auch in die Vereinspolitik. 1993 schließlich wurde er Vorsitzender des TSV Engensen. Seit 20 Jahren ist er im Ortsrat Engensen aktiv. Dazu hat er auch in dieser Legislaturperiode den Vorsitz der SPD-Fraktion im Rat übernommen. Zusätzlich ist er der Chef der neu gegründeten Gruppe aus Sozialdemokraten und Grünen im Rat. Privat campt er gern und kümmert sich um seine Enkelkinder.

Sie hätten Lücke ihre Stimme gegeben, weil sie erst einmal Erfahrungen im Ortsrat sammeln wollten, sagte Lückes neuer Stellvertreter, Engelke (WEB) im Anschluss an die Sitzung. Er und sein Kollege, der Vorsitzende der WEB, Michael Wiekenberg, sind neu im Ortsrat. Zudem seien sie zurzeit beide noch privat zu stark eingebunden, um dem Amt gerecht zu werden, so Engelke.

„Einstimmig wäre am Schönsten gewesen“

„Einstimmig wäre am Schönsten gewesen“, sagte Lücke im Anschluss an die Sitzung. So wie es zum Beispiel bei der Ortsbürgermeisterwahl in Wettmar, wo die SPD den neuen CDU-Bürgermeister unterstützt hatte, der Fall gewesen sei. „Eine Enthaltung ist für mich okay“, so Lücke. Beschäftigen würden den neuen Ortsrat sicher weiter die Neubaugebiete, insbesondere die Vergabe der Grundstücke an der Schillerslager Straße. Dazu sei sicher auch die Bushaltestelle dort weiter Thema, wie auch die Zuwegung über den Friedhof.

Auf dem Plan stand bei der Sitzung am Montagabend erst einmal die Barrierefreiheit des Dorfgemeinschaftshauses. Das soll nun eine Rampe bekommen. Dafür sollen im Haushalt 2022 12.000 Euro bereitgestellt werden. Schrader wies aber darauf hin, dass erneut auch die Erschließung der oberen Räume wie Bibliothek und Gemeinschaftsraum geprüft werden solle. Eine Prüfung der Verwaltung habe ergeben, dass die Treppe zu schmal ist für einen Treppenlift, sagte Lücke.

Ortsrat Engensen vergibt eigene Mittel

An eigenen Mitteln will der Ortsrat jeweils 900 Euro der Schützengesellschaft Zentrum Engensen und dem TSV Engensen zur Verfügung stellen. Die noch übrigen Mittel sollen zu gleichen Teilen dem Gemischten Chor Harmonie und der Traditionskameradschaft Engensen für die Mitgliederförderung, insbesondere im Seniorenbereich bekommen.

Friedhelm Stein verlässt mit Standing Ovations seinen Posten am Tisch des Ortsrates Engensen. Quelle: Alina Stillahn

Zur Ortsratssitzung gekommen war außer Bürgermeisterin Ortrud Wendt (CDU) auch der nun ehemalige Ortsbürgermeister, Friedhelm Stein. Nach einem Schlaganfall im Juli 2020 hatte er sich von der politischen Bühne verabschiedet, die Geschäfte übernahm sein vormaliger Stellvertreter Lücke.

Bei der konstituierenden Sitzung war Stein noch einmal mit dabei und erhielt mehrere Minuten lang Standing Ovations in der fast voll besetzten Mehrzweckhalle, als er den ihm angestammten Posten nach der Wahl des neuen Ortsbürgermeisters verließ. Außer ihm erhielten auch die ehemaligen Mitglieder Hannelore Wolny und Heinz Schröder im Anschluss an die Sitzung Präsente.

Von Alina Stillahn