Auf einmal hat es geknallt: Ein Mann nahm am Sonnabendnachmittag plötzlich Unfallgeräusche vor seinem Haus an der Ramlinger Straße in Engensen wahr. Als er hinaus vor die Tür trat, um nachzusehen, entdeckte er schnell den Grund für den ungewöhnlichen Lärm: Ein anderes Auto hatte den Rückspiegel seines vor der Haustür abgestellten VW Passat abgefahren.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern, suchte der Unfallverursacher das Weite. Die Polizei gibt den Schaden mit 500 Euro an und hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

