Elfriede Lützelberger ist mit 100 Engensens älteste Dorfbewohnerin

„Die Jahreszahl 2020 klingt für mich unglaublich“, sagt Elfriede Lützelberger, die am 28. Januar 1920 das Licht der Welt erblickte. Die Engenserin hat nun ihren 100. Geburtstag gefeiert und ist somit die älteste Dorfbewohnerin. Sie feierte das seltene Fest im Familienkreis und konnte es rüstig begehen. Das Gedächtnis ist zwar nicht mehr das alte, hier und da hat sie kleine Zipperlein, und das Gehör sei auch schon besser gewesen – aber ihr Lachen, ihre Fröhlichkeit ist ihr geblieben.

Jubilarin hat ihren eigenen Willen

Elfriede Löffler, so lautet ihr Mädchenname, wurde als jüngstes von vier Kindern in Leipzig geboren. Dort wuchs sie auf und besuchte die Volksschule. Anschließend arbeitete sie in einer Radiofabrik und wickelte dort Spulen. Im Übrigen heißt Elfriede eigentlich Frieda Charlotte, diese Namen gaben ihr zumindest bei der Geburt ihre Eltern. „Den Namen mochte ich aber gar nicht.“ Deshalb habe sie sich Elfriede genannt. „Sie hat schon ihren eigenen Willen“, sagt Nichte Brigitte Rockahr liebevoll über ihre Tante.

Im Frühjahr 1943 besuchte die damals 23-Jährige mit einer Freundin die Leipziger Riebeck-Brauerei. „Zwei Männer saßen zwei Tische weiter“, erinnert sich noch heute die Jubilarin. Einer von ihnen kam zu den Frauen. „Ich habe den Mann gesehen und mich gleich verliebt.“

Auf dem Gepäckträger von Leipzig nach Engensen

Der Mann, den sie anhimmelte, hieß Arthur Lützelberger. Sie traf sich einige Male mit dem Blondschopf, der als Soldat in Leipzig stationiert war. „Damals war es so, kaum hat man sich gekannt, schon wurde geheiratet“, sagt die 74-jährige Nichte. Verliebt über beide Ohren fuhren Elfriede und Arthur mit dem Fahrrad von Leipzig nach Engensen. „Ich saß auf dem Gepäckträger“, erzählt die rüstige Frau und lacht. Zwei Tage habe die Tour gedauert. „Ich hatte eine Decke auf dem Träger, damit der Hintern nicht so schmerzte.“

Kaum in Engensen angekommen, wurde geheiratet. Am 24. April 1943 hatte sich das Paar in der Wettmarer Marcus-Kirche das Jawort gegeben. Für Elfriede Lützelberger war der Umzug aus der Stadt in das damals rund 600 Einwohner zählende Engensen eine große Umstellung. „Aber die Liebe ist groß gewesen“, sagt die 100-Jährige mit strahlenden Augen.

Mann holt Steine aus Hannover mit Handwagen

Die Lützelbergers wohnten zunächst mit sechs Personen in zwei Zimmern, bis sie 1945 ein Grundstück im Dorf kauften. „Das Geld hatten wir gespart“, berichtet die kinderlose zierliche Frau. Kurze Zeit später fingen sie an zu bauen. „Mein Onkel holte die Steine mit einem Handwagen aus Hannover“, erinnert sich Rockahr. Mit anderen Verwandten hatte der gelernte Maurer zwei Zimmer hochgezogen. Ein Anbau folgte 1974.

Elfriede Lützelberger hatte sich im Laufe der Jahre in Engensen gut eingelebt. Als junge Frau half sie bei der Kartoffelernte aus, später arbeitete sie bei der Großburgwedeler Gärtnerei Krauthoff und putzte danach bei Eon. „Meine Tante ist keine Kittelfrau mit Pantoffeln“, so die Nichte. Sie sei stets hübsch gekleidet. „Früher habe ich meine Kleider selbst genäht“, ergänzt Elfriede Lützelberger.

Pastorin Reni Kruckemeyer-Zettel (von links), Vize-Ortsbürgermeister Joachim Lücke, Ortsbürgermeister Friedhelm Stein und Thorsten Riekenberg von Eon gratulieren Elfriede Lützelberger (Bild Mitte) zum 100. Geburtstag. Quelle: privat

Ihr Mann war bis zu seinem Tod vor 30 Jahren in der Feuerwehr und als Vereinschef bei den Schützen aktiv. „Die Feste haben wir immer gern mitgefeiert“, sagt sie rückblickend. Im Gedächtnis hängengeblieben sind Elfriede Lützelberger die tollen Fahrten mit dem Motorrad. Sie habe gern hinten drauf gesessen. Damals trug man noch keinen Helm. „Den hätte meine Tante wegen der Frisur eh nicht aufgesetzt“, erzählt die Nichte mit einem Augenzwinkern. Sie sei schon immer sehr eigen gewesen, meint Rockahr liebevoll.

Die betagte Jubilarin lebt heute immer noch in ihrem Haus, umsorgt von ihrer Nichte und zwei Großnichten. Dreimal die Woche bringt der Fahrdienst Elfriede Lützelberger zur Tagespflege. „Wegen der Unterhaltung.“ Dort schnippelt sie fürs Mittagessen mit, tanzt, singt, nimmt an der Gymnastikstunde teil, und wenn es sein muss, räumt sie auch die Tische ab. „Sie ist dort die Älteste und auch die Beste“, lobt ihre Nichte die 100-Jährige. Und sie sei nun auch die Älteste im Dorf, sagt Engensens Ortsbürgermeister Friedhelm Stein stolz, der mit seinem Stellvertreter Joachim Lücke, Pastorin Reni Kruckemeyer-Zettel und Thorsten Riekenberg von Eon zu den Gratulanten gehörte.

Von Katerina Jarolim-Vormeier