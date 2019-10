Eisvogel fischt im Teich des Wohnparks Großburgwedel

Großburgwedel

Ungewöhnlichen Besuch haben die Bewohner der Wohnparks Großburgwedel an der Fuhrberger Straße erhalten: Ein Eisvogel nutzte die Gunst der Stunde, flog an den Teich im Innenhof und schnappte sich dort seine nächste Mahlzeit, einen kleinen Fisch. Ganz keck setzte er sich dann mit seiner Beute an den Beckenrand und ließ sich von einem der Bewohner in aller Seelenruhe ablichten.

„Einen Reiher haben wir schon öfter bei uns im großen Innenhof entdeckt, der klaut uns auch die Fische aus dem Teich. Aber ein Eisvogel ist schon etwas Besonderes, gerade auch mit einem Fisch im Schnabel!“ So kommentiert Frank Scharpenberg, stellvertretender Leiter der Seniorenresidenz Wohnpark Großburgwedel, den unverhofften Besuch.

Der Eisvogel war 1973 und 2009 Vogel des Jahres in Deutschland. Seinen Namen hat er wahrscheinlich von seinem türkis schillernden Gefieder.

Von Sandra Köhler