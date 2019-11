Großburgwedel

Auf ein weihnachtliches Kindertheater können sich die Besucher des Amtshofes am Freitag, 6. Dezember, freuen. Auf Einladung der Bücherei Großburgwedel gastiert das Wittener Kinder- und Jugendtheater wieder im Amtshof. In diesem Jahr zeigen die drei Schauspieler das Stück „Frohe Weihnachten, kleiner Eisbär“.

Eisbär Lars lernt Weihnachten kennen

In dem Stück geht es um den kleinen Eisbär Lars und seinen Freund Robbi die Robbe. Eines Tages finden die beiden Freunde einen Tannenbaum, der von einem Schlitten zweier Eskimos gefallen ist. Das Abenteuer beginnt, als die beiden herausfinden möchten, was es mit dem Tannenbaum auf sich hat und was eigentlich Weihnachten ist. Dabei soll ihnen Nanuk, der kleine Schlittenhund, helfen.

Das Theater ist für Kinder ab vier Jahren und deren Begleiter geeignet. Die ersten acht Sitzreihen sind nur für Kinder reserviert. Das etwa einstündige Stück im Amtshof, Auf dem Amtshof 8, beginnt um 16 Uhr, der Einlass startet um 15.50 Uhr. Karten für die Vorstellung gibt es für sechs Euro in der Bücherei Großburgwedel, Von-Alten-Straße 15.

Von Lisa Otto