Einzelhändler verzeichnen einen ordentlichen Umsatz an der Von-Alten-Straße

Großburgwedel

Die Erleichterung bei den Einzelhändlern an der Von-Alten-Straße ist groß: Seit Montag sind die Geschäfte im Zentrum Großburgwedels größtenteils wieder geöffnet. Zwar erreicht der Umsatz laut der Geschäftsbetreiber noch nicht das Niveau vor Ausbruch der Coronavirus-Pandemie. Doch die Freude ist groß, wieder viele Stammkunden zu treffen.

„Es ist einfach toll“, sagt Corinna Möller, Geschäftsführerin im Weinhandel Le Sommelier. Sie freut sich über jedes nette Gespräch mit vorbeigehenden Menschen. „Sie müssen bei mir gar nichts kaufen. Es bereitet einfach Freude, sich wieder austauschen zu können“, sagt Möller nach einem Plausch vor der Eingangstür mit einer Frau, die ihren Hund durch die Ortsmitte Gassi führt.

Derzeit ist keine Weinverkostung möglich

Möller hatte ihre Tätigkeit rund vier Wochen lang während der behördlich verordneten Schließung auf die Auslieferung von Weinen beschränkt. Nun können sich die Kunden wieder auf der etwa 140 Quadratmeter großen Verkaufsfläche umschauen. Die Verkostung von alkoholischen Getränken sowie Kaffee, was in der Zeit vor der Pandemie eine Selbstverständlichkeit war, muss nun aus Sicherheitsgründen entfallen. „Die Leute haben aber alle Verständnis für die besondere Lage“, sagt Möller, die sich beim Eintreten eines Kunden sofort eine Mund-Nasen-Maske über das Gesicht zieht.

Corinna Möller empfängt im Weingeschäft Le Sommelier die Kunden mit Mund-Nasen-Maske. Quelle: Mark Bode

Auch Desinfektionsmittel stehen bereit. Maximal vier Kunden lässt sie gleichzeitig in ihr Geschäft. „Die Auflagen sind gut handhabbar“, sagt die Geschäftsführerin. Allerdings ist sie auch nachdenklich, ob die Entscheidung der Politik richtig ist. „Vielleicht kommt die Öffnung der Geschäfte zwei Wochen zu früh. Man hätte womöglich noch etwas die Entwicklung bei den Infektionszahlen abwarten sollen.“

Stammkunden unterstützen lokale Geschäfte

Sie ist auf der anderen Seite über den zufriedenstellenden Umsatz in der ersten Woche der Wiedereröffnung sehr dankbar. „Es läuft gut, aber noch nicht so, wie es vorher gewesen ist“, erklärt sie. „Ich bekomme trotzdem eine Gänsehaut“, fügt sie mit einem Lächeln hinzu. Möller ist begeistert von der großen Unterstützung der Besucher in ihrem Geschäft. „Ich weiß, was meine Stammkunden normalerweise immer kaufen. Jetzt nehmen einige von ihnen auch mal zwei, drei Kisten mehr, weil sie mich und das Geschäft damit unterstützen möchten.“

Ein paar Häuser weiter begrüßt Alexander Jänisch, Inhaber des Geschäfts No. 6 the concept store, Mathias Vinzing. Der 44-jährige Stammkunde ist auf der Suche nach einer Jogginghose für seine Frau. „Ich bin total froh, dass die Geschäfte nun wieder aufhaben dürfen“, sagt er. Zwar könnte er auch im Onlinehandel, den Jänisch und dessen Team nach der Schließung Mitte März innerhalb von vier Tagen ins Leben gerufen haben, Ware bestellen. „Doch es ist besser, wenn man die Kleidungsstücke einmal anfassen kann“, sagt Vinzing.

Desinfektionsmittel steht im Eingangsbereich bereit

Im Eingangsbereich und bei den Umkleidekabinen des Geschäfts hat Jänisch Desinfektionsmittel bereitgestellt. „Auf Wunsch des Kunden tragen wir bei der Beratung auch eine Maske“, sagte er. An diesem Sonnabend ist eine Maske noch keine Pflicht. Ansonsten gibt es keine besonderen Vorkehrungen. „Die Woche lief für uns wie zu der Zeit vor Corona auch. Heißt: Es kommen ohnehin meist nicht viele Kunden auf einmal in das 400 Quadratmeter große Geschäft.“

Für Alexander Jänisch, Inhaber des Geschäfts No. 6 the concept store, hat sich nach eigener Aussage seit Wiedereröffnung kaum etwas im Umgang mit den Kunden geändert. Quelle: Mark Bode

Allerdings hätten sich die Einkaufswünsche in dieser besonderen Zeit gewandelt. „Die Leute möchten es sich zu Hause gern gemütlich machen“, sagt Jänisch. Deshalb sind besonders Jogginghosen und weitere bequeme Kleidung gefragt. „Wir bieten auch Wein und Champagner an. Das ist derzeit besonders gefragt“, so der Inhaber.

Ortszentrum ist wieder deutlich belebter

Vor dem Geschäft spazieren Dita-Anita Stephan-Bülow und ihr Mann Michael Bülow vorbei. „Es war in den vergangenen Wochen hier totenstill“, sagt die 84-Jährige. „Jetzt kommt wieder etwas Leben in den Ort“, ergänzt ihr Mann. Beide sind froh über das ihrer Meinung nach „disziplinierte Verhalten der Menschen beim Einkaufen“. Alle würden den Abstand einhalten. So auch eine ältere Frau mit Gehhilfe. Sie spricht im Vorbeigehen das Ehepaar an und erzählt, dass sie auf dem Weg zum Fahrradgeschäft sei, um die Bremse ihrer Gehhilfe einstellen zu lassen. „Wir kannten sie gar nicht, aber die Leute sind froh über soziale Kontakte“, so Stephan-Bülow einen Moment später.

Dita-Anita Stephan-Bülow und Michael Bülow freuen sich, dass die Von-Alten-Straße wieder belebter ist. Quelle: Mark Bode

Zu einem Plausch sind auch Geschäftsinhaber Behcet Cengil und dessen Cousine Elif Cengil jederzeit bereit – natürlich mit Mund-Nasen-Maske. Im Geschäft MyWay sind derzeit Masken besonders begehrt. „Wir haben täglich etwa 100 Anfragen“, sagt der Inhaber. Er sortiert mit seiner Cousine auf dem Tresen die gerade neu eingetroffene Ware. „Die Masken sind alle schon vorbestellt“, sagt er. Neben dem Mund-Nasen-Schutz wurden in der ersten Woche besonders kurze Hosen und T-Shirts verkauft. „Auch wenn die Leute nicht in den Sommerurlaub fahren können, so wollen sie doch zu Hause auf die schöne Jahreszeit vorbereitet sein“, sagt Cengil, der seit Wiedereröffnung etwa 70 Prozent des Umsatzes des vergleichbaren Zeitraums im Vorjahr erreicht hat. „Das könnte ausreichen, um die Ausfallzeit noch kompensieren zu können“, sagt er.

MyWay-Inhaber Behcet Cengil und Cousine Elif Cengil verkaufen seit Wiedereröffnung besonders sportliche Kleidung und Sommeroutfits. Quelle: Mark Bode

Von Mark Bode