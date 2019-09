Wettmar

Ein Unbekannter hat bei einem Einbruch in Wettmar Ringe von noch unbekanntem Wert erbeutet. Laut Polizei ereignete sich die Tat zwischen Freitag, 15 Uhr, und Sonnabend, 13 Uhr, an der Ernst-Pflüger-Straße.

Zunächst versuchte der Täter, das Küchenfenster und die Terrassentür des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Als beides misslang, öffnete der Unbekannte die in Kippstellung befindliche Tür zum Wintergarten. Im Wintergarten angekommen, schlug er dann eine Fensterscheibe ein und gelangte so in das Haus.

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Wer Verdächtiges beobachtet hat, sollte sich im Kommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, melden.

Mehr Nachrichten von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Polizeiticker.

Von Frank Walter