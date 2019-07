Kleinburgwedel

Einbrecher sind in Kleinburgwedel in ein Wohnhaus eingedrungen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich die Tat bereits in der Nacht zu Freitag zwischen 0 und 10 Uhr am Eickhopskamp ereignet. Der oder die Täter stiegen über den Grundstückszaun und brachen dann eine Tür zum Haus auf. Aus der Küche stahlen sie ein Mobiltelefon und Geld aus einem Portemonnaie.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, sollte sich an das Polizeikommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, wenden.

Mehr Nachrichten von Polizei und Feuerwehr aus Burgwedel lesen Sie in unserem Polizeiticker.

Von Frank Walter