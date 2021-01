Kleinburgwedel

Nach dem Einbruch in ein Reihenhaus an der Straße Im Wiesengrund sucht die Polizei jetzt Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Die Täter brachen nach Aussage eines Polizeisprechers zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Freitag, 14 Uhr, in das Gebäude ein, indem sie gewaltsam ein Fenster öffneten. Dieses befindet sich auf der Rückseite des Hauses und ist vom Garten aus zu erreichen. Die Einbrecher gelangten in das Gebäude, dort durchsuchten sie nach bisherigen Erkenntnissen alle Räume. Unklar ist bislang, ob und was die Täter gestohlen haben.

Die Polizei nimmt Hinweise auf den oder die Einbrecher unter Telefon (0 51 39) 99 10 entgegen.

Von Antje Bismark