Engensen

Sie schlugen laut Polizeiangaben eine Fensterscheibe ein und betraten die Räume: Unbekannte sind in der vergangenen Woche in ein Wohnhaus an der Straße Am Lahberg in Engensen eingestiegen. Allerdings entwendeten sie offenbar keine Gegenstände.

Die Einbrecher schlugen in der Zeit von Dienstag, 3. August, 18 Uhr, bis Sonnabend, 7. August, 16.45 Uhr, zu. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter Telefon (05139) 9910 bei der Polizei in Großburgwedel oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von Alina Stillahn