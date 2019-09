Fuhrberg

Mit brachialer Gewalt haben sich Unbekannte zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr, und Freitag, 8 Uhr, Zugang zu einem Autohandel an der Mellendorfer Straße in Fuhrberg verschafft. Sie rissen ein Element eines Metallzauns aus der Verankerung, um das Firmengelände in der Nähe des Ortsausgangs in Richtung Gailhof betreten zu können. Anschließend zerschlugen sie die Glasscheibe einer Seitentür, drangen in das Gebäude ein und durchsuchten es. Dabei fanden sie eine Kasse und stahlen das darin aufbewahrte Geld. Die Schadenshöhe steht laut Polizei noch nicht fest. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, sollte sich bei der Polizei unter Telefon (05139) 9910 melden.

Mehr Einsätze von Polizei und Feuerwehr in Burgwedel finden Sie in unserem Polizeiticker.

Von Sandra Köhler