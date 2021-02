Fuhrberg

Mit brachialer Gewalt drangen am Sonnabendabend zwei noch unbekannte Täter in das Autohaus Bartels in Fuhrberg ein. Gegen 23.30 Uhr schlugen die beiden eine große Fensterscheibe des Hauses an der Mellendorfer Straße ein. Dazu benutzen sie einen schweren Vorschlaghammer. Anschließend stiegen die Täter in das Gebäude ein und durchsuchten mehrere Räume.

Täter flüchten ohne Beute

In einem Büro stießen sie auf einen kleineren Wandtresor. Auch den öffneten die Täter gewaltsam. „Wahrscheinlich wurde der Tresor ebenfalls mit dem Vorschlaghammer eingeschlagen. Die Tür war jedenfalls nach innen eingedrückt“, schilderte Autohauschef Christopher Bartels gegenüber dieser Zeitung die Spuren, die die Einbrecher hinterlassen haben. Allerdings: Beute fiel den beiden Tätern nicht in die Hände. „Über Nacht liegt nie etwas im Tresor“, erklärte Bartels weiter. „Die Einbrecher flüchteten ohne etwas mitzunehmen.“

Nun hofft die Polizei auf Zeugenaussagen, um sie dingfest machen zu können. Außerdem wertet sie noch Videoaufnahmen aus. Eine Kamera hatte den Einbruch aufgezeichnet. Daher liegt auch eine erste Täterbeschreibung vor: Einer der Einbrecher trug eine dunkle Jacke und ein Palästinensertuch, der zwei eine helle Jacke mit einem dunklen Reißverschluss. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0 51 39) 99 10 beim zuständigen Polizeikommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer