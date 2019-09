Thönse

Da hat sich augenscheinlich ein Heimwerker neu ausgerüstet: Aus einem Gartenhaus auf einer Parzelle an der Wettmarer Straße in Thönse wurden ein Rasenmäher, ein Akkuschrauber und eine Gasflasche entwendet. Dies teilte die Polizei mit. Sie beziffert den Schaden auf 400 Euro. Der unbekannte Täter kletterte laut Polizei über einen Maschendrahtzaun auf das Grundstück und brach anschließend die Tür der Laube auf. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Sonnabend, 16 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer (05139) 9910 im Kommissariat in Großburgwedel zu melden. Sie ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls.

Von Thomas Oberdorfer