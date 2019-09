Engensen

Erheblichen Aufwand haben Unbekannte betrieben, die am Wochenende in ein Einfamilienhaus an der Straße Hinter den Höfen in Engensen eingebrochen sind.

Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, ereignete sich der Einbruch zwischen Sonnabend, 20.15 Uhr, und Sonntag, 9.15 Uhr. Zunächst versuchten die Täter demnach, die Haupteingangstür und eine Kellertür aufzubrechen. Als dies nicht gelang, kletterten sie über eine auf dem Grundstück gefundene Leiter auf das Garagendach. Von dort aus hebelten die Einbrecher dann ein Fenster auf, stiegen ein und durchsuchten die Räume. Bislang ist unklar, was gestohlen wurde.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 entgegen.

Von Frank Walter