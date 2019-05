Großburgwedel

Das ist ein wirklich bitterer Start in das große Schützenwochenende: Wenige Stunden vor Beginn des Schützenfestes entdeckten die Großburgwedeler Schützen einen Einbruch in ihr Vereinsheim. Mehrere Hundert Euro sind dabei den Einbrechern in die Hände gefallen. Außerdem hinterließen sie eine Spur der Verwüstung in dem Haus.

Eingestiegen sind die unbekannten Täter zunächst über das Dach des Gebäudes. Dazu hatten sie einzelne Dachziegel abgenommen und sich so Zugang verschafft. Auf diesem Weg gelangten sie unter anderem in den Gastraum des Schützenheims. Als sie von dort aus nicht mehr in andere Bereiche des Gebäudes vordringen konnten, schlugen sie von außen eine Scheibe ein, öffneten ein Fenster und gelangten so in einen anderen Teil des Gebäudes. Ob den Einbrechern noch weitere Wertgegenstände in die Hände fielen, müssen die Schützen noch klären. Zum Redaktionsschluss war der Verbleib von mehreren Laptops noch ungeklärt. Der Versuch, den besonders gesicherten Waffenschrank zu öffnen, scheiterte.

Die Tat erinnert stark an einen Einbruch, der sich erst vor wenigen Tagen in Thönse ereignete. Auch dort sind noch unbekannte Täter gewaltsam von außen in das Schützenheim eingestiegen und haben dann den Inhalt von drei Sparschweinen mitgehen lassen. Allerdings geschah dieser Einbruch nicht vor, sondern erst nach dem dortigen Schützenfest.

Der Einbruch in Großburgwedel passierte in der Zeit zwischen Donnerstag- und Freitagmittag. Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes aus Hannover haben ihn am Freitagnachmittag aufgenommen, die weiteren Ermittlungen liegen nun in den Händen der Beamten des Polizeikommissariat Großburgwedel. Diese bitten etwaige Zeugen, sich unter der Rufnummer (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer