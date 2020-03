Einbrecher scheitern an Terrassentür

Großburgwedel

Entweder konnten sie die Terrassentür eines Reihenhauses am Erdbrandweg in Großburgwedel nicht knacken – oder die Einbrecher wurden gestört. Jedenfalls zogen sie unverrichteter Dinge wieder ab, ohne in das Haus einzusteigen. Der Einbruchsversuch ereignete sich zwischen Sonnabend, 12 Uhr, und Dienstag, 13.30 Uhr.

Bitter für den Hausbesitzer: Die Einbrecher beschädigten die Terrassentür bei dem Versuch, sie aufzuhebeln. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden mit 600 Euro und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer