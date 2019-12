Großburgwedel

Glück hatten die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Memeler Straße in Großburgwedel: Sie stellten am Montag gegen 17.30 Uhr fest, dass Unbekannte versucht hatten, die Terrassentür aufzuhebeln – die Tür hielt jedoch stand, die Einbrecher konnten nicht in das Gebäude eindringen. Nach Aussage eines Polizeisprechers entdeckten die Burgwedeler die Hebelspuren, sie können jedoch den Zeitpunkt des Einbruchsversuchs nicht eingrenzen. Gleichwohl bitten die Beamten mögliche Zeugen, denen in den vergangenen drei Wochen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon (05139) 9910 zu melden.

Von Antje Bismark