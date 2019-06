Einbrecher machen in Kita kaum Beute

Nachrichten Burgwedel - Einbrecher machen in Kita kaum Beute Über einen Zaun geklettert, ein Fenster, einen Schrank, eine Kassette aufgebrochen und obendrein eine Kindertagesstätte durchwühlt – trotz des großen Aufwands machten Einbrecher in Großburgwedel kaum Beute.

Die Polizei hat nach einem Einbruch in eine Kindertagesstätte an der Kleinburgwedeler Straße in Großburgwedel die Ermittlungen aufgenommen. Quelle: Uwe Dillenberg (Archiv)