Wettmar

In Wettmar sind derzeit ein oder mehrere Einbrecher unterwegs. So drangen am Donnerstag unbekannte Täter durch eine hintere Terrassentür in ein Einfamilienhaus an der Straße Heierdrift ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und stahlen Schmuck. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen 6.50 und 19.15 Uhr. Die Polizei kann nach eigener Aussage keine Angaben zur Schadenshöhe machen.

Einbrecher scheitern an Zwischentür von Einfamilienhaus an der Thönser Trift

Ebenfalls am Donnerstag, in der Zeit von 8 bis 18.50 Uhr, versuchten Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Thönser Trift einzusteigen. Das gelang ihnen aber nur zum Teil. Sie schafften es bis in den Keller, scheiterten dort allerdings an einer Zwischentür und konnten somit nicht in die Wohnräume vordringen. Für beide Einbrüche sucht die Polizei Zeugen. Die Beamten bitten, Beobachtungen unter der Telefonnummer (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer