Edeka Wettmar erhält eine Fotovoltaikanlage aufs Dach

Wettmar

Nach langer Vorgeschichte hatte Edeka seinen Markt in Wettmar Ende 2014 schließlich eröffnet. Dass nun, knapp fünfeinhalb Jahre später, Arbeiter das noch völlig intakte Dach in Teilen abgedeckt und dabei „diese neuen und hochwertigen Ziegel“ alle zerschlagen haben, kann Anwohnerin Marlies Fleck überhaupt nicht verstehen: „Wir reden doch alle von Nachhaltigkeit. Eine so derartige Verschwendung empört mich zutiefst!“

Die Aufklärung, die der Wettmarerin bei mehreren Telefonaten nicht erhalten hatte, lieferte nun die Edeka-Zentrale in Minden nach: Auf dem Supermarkt-Dach werde eine Fotovoltaikanlage mit 99,85 Kilowatt Peak Leistung installiert. Zum Zeitpunkt des Neubaus seien die Planungen noch nicht abgeschlossen gewesen, daher nun die Nachrüstung. „Da beim Abbau und Transport der Dachziegel Beschädigungen, zum Beispiel Haarrisse durch Erschütterung, an den Ziegeln entstehen können, ist es schwierig, diese weiter zu verwenden“, so eine Edeka-Sprecherin.

Ganz gerät der Nachhaltigkeitsgedanke bei den Arbeiten aber nicht aus dem Blick: „Die jetzigen Dachziegel werden recycelt und können für Schotterwege oder Baustellenzufahrten weiter verwendet werden“, so die Sprecherin.

Von Frank Walter