Fuhrberg

110 gerettete Rehkitze. 90 Einsätze auf 850 Hektar Wiese. Sieben Wochen freiwilliger Stress – So lautet die Bilanz von Iris Koehler und ihren Mitstreitern Marc-André Gödecke aus Langenhagen, Stephan Mithöfer aus Burgwedel und Dominik Cattau aus der Wedemark, die seit Mai mit ihren Drohnen die jungen Rehe auf Feldern gesucht und vor dem sogenannten Mähtod bewahrt haben.

Für viele Landwirte oder Lohnunternehmer, die mit schweren Maschinen das Gras mähen, ist es der Alptraum schlechthin: Sie erwischen mit den Messern die tief im Gras liegenden Rehkitze und verletzen die Tiere so schwer, dass sie sterben oder getötet werden müssen. „Manche suchen die Felder selbst ab, um einen solchen Unfall zu verhindern, andere vergrämen ihre Felder mit Stäben und Plastiktüten“, sagt Koehler und fügt hinzu, beide Methoden seien nicht besonders effektiv, weil sie einen großen Personaleinsatz erforderten oder die Ricken und Kitze nach dem Absuchen wieder zurück aufs Feld liefen. Umso mehr fand im vergangenen Jahr ein Bericht über die Drohnensuche nach Kitzen das Interesse der Jägerin aus Fuhrberg. „Es ist spannend, weil die Drohnenpiloten ganz gezielt eine große Fläche kontrollieren können“, sagt Koehler.

Iris Koehler sucht mit ihrem Kopter nach Rehkitzen, um sie vor Verletzungen durch Mähdrescher zu retten. Quelle: privat

Kopter suchen Wiese in 15 bis 20 Meter Höhe ab

Sie kaufte sich einen Kopter samt Wärmebild- und Echtbildkamera und startete in 2018 ihre erste Saison als Kitz-Retterin. Innerhalb von vier Wochen bewahrte sie 20 Kitze vor dem Tod,in diesem Jahr dauerte die Saison wegen des Wetters ganze sieben Wochen. „In der Zeit habe ich 52 Kitze gefunden“, sagt die Fuhrbergerin. Sie und ihre Mitstreiter erhalten von den Landwirten eine Information, wenn die Mahd ansteht: „Mit etwas Glück bekommen wir einige Tage Vorlaufzeit, manchmal aber auch erst am Vorabend die Nachricht“, sagt Koehler.

Dann klingelt der Wecker in Fuhrberg morgens um drei Uhr, die studierte Maschinenbau-Ingenieurin macht sich – inzwischen mit 16 Akkus ausgerüstet – auf den Weg zum Einsatzort. Dort lässt sie den Kopter steigen, in etwa 15 bis 20 Meter Höhe sucht das Gerät die Wiesen ab. Auf dem Monitor sieht die Drohnenpilotin eine hellgraue Fläche. „Wenn ein Kitz im Gras liegt, dann wird dieser Punkt weiß, das Umfeld dunkelgrau“, erklärt Koehler. Sie benötigt mindestens zwei Helfer, die anhand der Drohnen-Daten dann den Punkt genau ansteuern. „Die Rehkitze sehen sie meist erst, wenn sie ein oder zwei Meter entfernt sind.“ Via Walkie-Talkie oder Handy gibt die Fuhrbergerin den genauen Standort durch.

Retter holen das Rehkitz von der Wiese und bringen es zurück

Dann packen die Helfer das Kitz mit Handschuhen in einen Wäschekorb oder einen Jutesack, tragen es an den Ackerrand – und die Mahd kann beginnen, denn im Korb oder Sack geschützt, laufen die Tiere auch nicht zurück auf das Feld oder die Wiese. Im Anschluss an die Mahd lassen die Retter das Jungtier frei, die Ricke findet es nach ihrer Rückkehr wieder. Allein 40 dieser Einsätze hat Koehler in den vergangenen Wochen absolviert. Dabei ist die Sonne ihr größter Feind: „Bei bedecktem Himmel können wir den ganzen Tag fliegen, bei Sonnenschein zeigt die Wärmebildkamera auch höhere Temperaturen bei einem Maulwurfshügel an“, begründet sie das frühe Aufstehen.

Dass sich dies aus ihrer Sicht lohnt, daran lässt sie zu keiner Zeit einen Zweifel: „Viele Landwirte oder Lohnunternehmer fühlen sich beim Mähen wie auf einem Pulverfass, weil sie keine Chance haben, die Tiere zu sehen“, sagt sie. Jeder Anruf bedeute deshalb praktische Tierrettung und Hilfe auch für Menschen. Dafür nehmen die Aktiven eine Aufwandspauschale von 25 Euro die Stunde, um einen geringen Teil ihrer Kosten zu decken – und sie schließen sich zunehmend zusammen, damit jeder interessierte Flächenbesitzer auch die Chance auf eine Hilfe bekommt. „Ich hatte eine Anfrage aus Cuxhaven, die ich wegen der Entfernung nicht übernehmen konnte – also habe ich im Forum dort jemanden gesucht und gefunden“, sagt Koehler, die jeden Einsatz als Adrenalin pur beschreibt. „Es ist wie eine Sucht, ein Tier vor den Verletzungen zu bewahren.“

Mähtod : Gericht verurteilt Landwirt im Saarland

Dabei übernimmt das Quartett die Flächen in der Region Hannover und den angrenzenden Landkreisen – und es betreibt intensive Lobbyarbeit bei Landwirten und Jägern. „Wir weisen zum Beispiel immer darauf hin, dass auch der Naturschutzbund oder das Landvolk eine Drohne einsetzen und sich Zuschüsse über die Bingo-Umweltstiftung sichern kann“, sagt Koehler, die sich ihren Kopter seinerzeit eigens für die Kitzrettung gekauft hat – für gut 3000 Euro. Sie setzt auf Aufklärung, um Situationen wie in Bomlitz zu vermeiden: Dort wurde eine Ricke und vier Kitze beim Mähen getötet. Zugleich verweist die Fuhrbergerin auf das Tierschutzgesetz, in dem keinem Tier ohne vernünftigen Grund ein Leid zugefügt werden darf. „Damit ist ein Landwirt per Gesetz verpflichtet, die Wiese vor der Mahd abzusuchen“, sagt Koehler und nennt ein Beispiel aus dem Saarland, wo ein Landwirt eine Strafe von 7000 Euro zahlen musste, weil er mehrere Kitze angemäht hatte.

Auch wenn jetzt Ruhe einkehrt bei der Kitzrettung – das Engagement der Tierschützer geht weiter. Sie planen Infoveranstaltungen und den Ausbau ihres Netzwerkes unter www.rehkitzrettung.org

Von Antje Bismark