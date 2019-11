Wettmar

Die Dresdner Bach-Solisten kommen nach Wettmar: Am Sonnabend, 23. November, spielen die Musiker unter der Leitung von Joachim Karl Schäfer um 15 Uhr in der St.- Marcus-Kirche. „Musik am Kursächsischen Hofe” ist der Titel des Konzertes. Besetzt ist das Ensemble mit drei Trompeten, Flöte, Oboe, Violine, Violoncello, Kontrabass, Cembalo und Pauken. In diesem Jahr können sich die Besucher aller Konzerte in der Kirche, dank einer Heizungsübergangslösung, auf angenehme Temperaturen freuen. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten.

