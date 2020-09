Fuhrberg

Eine kleine Kettenreaktion löste ein Auffahrunfall auf der L310 aus. Drei Autos – ein Suzuki, ein Seat und ein Ford – waren am Freitagabend gegen 18 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Fuhrberg unterwegs. Sie kamen von der Autobahnanschlussstelle Mellendorf. In Höhe der Straße In der Steinriethe mussten der Suzuki und der Seat verkehrsbedingt abbremsen. Das bemerkte der 43-jährige Ford-Fahrer zu spät und fuhr auf den Seat auf. Dieser wiederum wurde durch den Aufprall auf den Suzuki vor ihm geschoben. Bei dem Unfall wurde die 32-jährige Beifahrerin im Ford leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den drei Autos auf insgesamt 2100 Euro.

Von Thomas Oberdorfer