Kleinburgwedel

Drei, vier oder sogar fünf Fahrzeugboxen – wie groß muss das neue Feuerwehrhaus in Kleinburgwedel ausfallen? Diese Frage soll am Dienstag, 5. November geklärt werden. Dann trifft sich der städtische Feuerschutzausschuss zu seiner nächsten Sitzung. Klar ist bislang lediglich, dass das neue Feuerwehrhaus an...