Das war einmal eine richtig gute Nachricht, die in dieser Woche aus dem niedersächsischen Kultusministerium auf die Schreibtische im Burgwedeler Rathaus flatterte: Die Stadt erhält exakt 1.070.878 Euro aus dem Digitalpakt Schule des Bundes.

30.000 Euro Pauschalbetrag für jede Schule

„Mit dem Geld kann man richtig viel bewegen“, freut sich Bürgermeister Axel Düker und räumt ein, dass die Zuwendung höher ausfällt als er es erwartet hatte. Je Schule erhält Burgwedel pauschal 30.000 Euro. Das sind 240.000 Euro für die fünf Grundschulen, das Gymnasium, die IGS und die Oberschule – und damit mehr als bislang angenommen. In den eigenen Planungen hatte die Stadt IGS und Oberschule als eine Einrichtung gezählt, aber nun gibt es den Sockelbetrag für jede Schule extra.

„Die Höhe hat mich selbst erstaunt“

Dazu kommt dann noch ein sogenannter Kopfbetrag, der auf Grundlage der Schülerzahlen berechnet wurde. Das sind weitere 827.878 Euro und damit ebenfalls mehr, als Politik und Verwaltung erwartet hatten. „Die Höhe hat mich selbst ein wenig erstaunt“, sagt dann auch der städtische EDV-Experte Steffen Plapper. Er hat in den vergangenen Jahren maßgeblich den Medienentwicklungsplan für die Burgwedeler Schulen entworfen. Vor den Sommerferien wurde er vom Stadtrat verabschiedet.

Ein fertiger Plan liegt in der Schublade

Und damit ist Burgwedel wesentlich weiter als viele andere Kommunen in Niedersachsen. Denn: Die Gelder aus dem Digitalpakt werden nicht pauschal vom Land an die Kommunen überwiesen, sie müssen von diesen gezielt für einzelne Projekte beantragt werden. Mit dem Medienentwicklungsplan in der Tasche ist Burgwedel nun in der komfortablen Situation, diese Zuschüsse kurzfristig abrufen zu können. „Ich habe unsere Planungen mit den Vergaberichtlinien verglichen. Das passt“, sagt Plapper.

Laut Burgwedeler Plan sollen bis Ende kommenden Jahres 500 iPads für Lehrer und Schüler angeschafft werden. Außerdem ist geplant, Notebooks, Dokumentenkameras sowie interaktive und digitale Tafeln zu kaufen. Insgesamt hat die Verwaltung für die Umsetzung des Konzepts 650.000 Euro veranschlagt und damit deutlich weniger, als nun als Zuschuss aus dem Digitalpakt abgerufen werden kann.

„Geld schnell beantragen“

Dennoch verzichtet Burgwedel vorerst darauf, den beschlossenen Medienentwicklungsplan noch einmal aufzuknüpfen. „Wir setzen den Plan jetzt erst einmal so um, wie er beschlossen wurde“, kündigt Düker an. Gleiches sagt der Burgwedeler Ratsvorsitzende und CDU-Landtagsabgeordnete Rainer Fredermann und mahnt zur Eile: „Je schneller wir das Geld beantragen und ausgeben, desto früher haben unsere Schüler etwas davon.“

Und Plapper denkt bereits an die Zeit nach der Umsetzung des jetzigen Konzepts: „Was derzeit auf dem Tisch liegt, ist ja nur der Einstieg. Unser Ziel ist es, dass wir am Ende für jeden Schüler ein eigenes iPad haben. Aber bis wir soweit sind, wird es noch lange dauern.“

Von Thomas Oberdorfer