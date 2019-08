Kleinburgwedel

Unbekannte Täter haben in einer Kieskuhle an der K 119 bei Kleinburgwedel aus einem Radlader 310 Liter Diesel abgezapft. Das geschah zwischen Mittwoch, 24., und Montag, 29. Juli, wie die Polizei jetzt meldete. Nach Angaben der Beamten hat der Kraftstoff einen Wert von 385 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon (05139) 9910 im Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer