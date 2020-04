Junge Thönserin will trotz Corona in Neuseeland bleiben

Thönse/Auckland

Zur Highschool gehen, ein fremdes Land mit seiner besonderen Kultur und Landschaft kennenlernen – und vor allem ganz viel Fußball spielen: So sollte der Alltag von Lea Warneke in Neuseeland aussehen. Und bis vor einigen Tagen sah er auch genau so aus. Lea Warneke, die für die Damenmannschaft von Hannover 96 spielt, hatte vor ihrem Auslandsaufenthalt ein Stipendium gewonnen – und sich dabei gegen mehr als 100 Bewerberinnen durchgesetzt. Dank des Stipendiums gehört sie nun der Schulmannschaft der Mount Roskill Grammar School in Neuseelands größter Stadt Auckland an.

96-Spielerin kann neuseeländische Freunde nicht treffen

Die Corona-Pandemie hat jedoch auch Neuseeland erwischt. Seit Lea Ende Februar in Neuseeland ankam, hat die Regierung die Maßnahmen schrittweise verschärft. Am Mittwoch hat die Regierung nun die vierte und höchste Stufe ihres Corona-Warnsystems ausgerufen: Das Training und die Schule fallen nun erst einmal aus, es gelten weitreichende Ausgangsbeschränkungen. Das sei „schon doof“, gesteht die 17-Jährige, „ich hätte die Maßnahmen lieber direkt am Anfang erlebt.“ Nun habe sie in den ersten drei Wochen ihres Aufenthalts viele Menschen in ihrer Mannschaft kennengelernt, mit denen sie sich gern treffen würde. Außer in der Schulmannschaft hätte sie auch gerne noch in einem Verein gespielt. Doch dessen Training wurde ebenfalls abgesagt, bevor sie es besuchen konnte.

So vertreibt sich Lea ihre Zeit erst einmal anderweitig: „Ich schlafe jetzt länger, mache Übungen und Workouts und gehe laufen oder spazieren“, berichtet sie. Außerdem beschäftige sie sich gemeinsam mit ihrer Gastschwester aus Chile – weil diese später anreiste, muss sie jedoch ihre ersten zwei Wochen in häuslicher Quarantäne verbringen. Die Maßnahmen der neuseeländischen Regierung gelten mindestens vier Wochen lang.

Lea Warneke kann Aufenthalt womöglich verlängern

Auch wenn sie sich zurzeit ein wenig langweile: Verständnis habe sie für die Maßnahmen, sagt die Thönserin. Und das Gefühl, die neuseeländische Regierung habe schneller auf die Virus-Ausbreitung reagiert als die deutsche: „Die Maßnahmen sind richtig so. Das ist besser, als wenn sich das Virus schon stärker ausgebreitet hat.“ Die Insel sei außerdem abgeschirmter als Deutschland – vielleicht bekomme die Regierung die Lage dadurch schneller unter Kontrolle. Hamsterkäufe beobachtet die Schülerin auch in den neuseeländischen Supermärkten. Schlimmere Entwicklungen wie Versorgungsengpässe fürchte sie aber nicht.

Aktuell plant Lea Warneke, bis September in Auckland zu bleiben. Zwar kann die 17-Jährige durch die Pandemie und die damit einhergehenden Regelungen den Sommer nicht so sehr genießen: „Wenn die Fußballsaison wegen Corona verlängert wird, kann ich aber auch länger hier bleiben.“ Die zwölfte Klasse am Gymnasium Großburgwedel müsse sie aufgrund des Aufenthalts ohnehin wiederholen.

Ihre deutschen Freunde und Verwandten hält Lea Warneke in einem Blog auf dem Laufenden – auch, aber nicht nur über die Ausbreitung des Corona-Virus in Neuseeland. Das Blog ist unter lea-nz-2020.jimdofree.com abrufbar. Sie freut sich über weitere Leser.

Aufenthalt wegen Corona abbrechen? „Jeder Fall ist speziell“ Edith Hendricks bedient zurzeit ein Sorgentelefon, wie sie es nennt. Für die Hamburger Agentur Bildungsberatung global vermittelt die Thönserin Auslandsaufenthalte vor allem an Schüler aus Hannover und Umgebung. Auch den Aufenthalt für Lea Warneke hat sie vermittelt. Während Hendricks mit einer Kollegin am Telefon Fragen von Schülern und Eltern beantwortet, steht Geschäftsführerin Susanne Mollnow in Hamburg mit dem Auswärtigen Amt, ausländischen Behörden und Schulen in Kontakt. Mollnow hält Schüler und Eltern auch per E-Mail auf dem Laufenden. Aktuell betreut die Agentur laut Hendricks sowohl Schüler, die trotz der Pandemie im Ausland bleiben, als auch solche, die deswegen nach Hause zurückgekehrt sind. „Wir stimmen eine Rückkehr sorgfältig mit den Konsulaten, den Eltern und den Schülern ab – es sei denn, es steht eine offizielle Aufforderung zur Rückkehr im Raum“, sagt sie. Jeder Fall sei speziell. Eine generelle Empfehlung zur Rückkehr spreche man als Agentur deshalb nicht aus, versorge die Familien aber mit Informationen und Entscheidungsgrundlagen. Vor allem jüngere Schüler im Alter von 14 oder 15 Jahren kämen nun meist zurück – ebenso Schüler, deren Aufenthalt im Sommer endet. „Viele sind im Ausland aber immer noch gut aufgehoben. Sie fühlen sich dort wohl, die Gastfamilien und Schulen machen dort einen tollen Job“, lobt Hendricks. Konkret auf Corona vorbereitet sei man nicht gewesen: „Das war ja niemand“, so Hendricks. Bei der Krisenbewältigung helfe den Agenturmitarbeiterinnen aber ihre langjährige Erfahrung, die Vernetzung mit Partnern sowie das Wissen, wie man mit Menschen umgehe. Alle Partner seien derzeit sehr kooperativ. Und auch die Eltern am Sorgentelefon seien „in der Krisenzeit besonders herzlich.“

Edith Hendricks vermittelt Auslandsaufenthalte an Schüler – ihre Agentur betreut auch Lea Warneke in Neuseeland.

