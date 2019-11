Kleinburgwedel

Holz ist mittlerweile ein begehrter Brennstoff – so begehrt, dass ein Ofenbesitzer dafür zum Dieb geworden ist? Fakt ist, dass irgendwann in den vergangenen Wochen ein Unbekannter an der Burgstraße in Kleinburgwedel einen Kubikmeter Buchenholz gestohlen hat. Das Holz lagerte unter einer Plane an einer Hauswand. Entdeckt wurde der Diebstahl am Freitagabend. Zeugenhinweise nimmt die Polizei, Telefon (05139) 9910, entgegen.

Weitere Nachrichten von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Polizeiticker.

Von Frank Walter