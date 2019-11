Großburgwedel/Fuhrberg

Ungewöhnliche Beute haben Diebe an zwei Stellen im Burgwedeler Stadtgebiet gemacht. Einerseits verschwand in der Nacht zu Sonnabend an der Schützenstraße in Fuhrberg ein sogenannter Schneeflocken-Projektor, der die Hausfassade in buntes Laserlicht tauchte. Da der Netzstecker für die Diebe nicht erreichbar war, trennten sie das Kabel des etwas 30 Euro teuren Projektors durch.

Nachdem die Polizei vor wenigen Tagen einen Brennholz-Diebstahl in Kleinburgwedel vermeldet hatte, traf es nun auch einen Grundstücksbesitzer in Großburgwedel. Unbekannte stahlen im Zeitraum vom 11. bis 23. November bei vermutlich mehreren Taten insgesamt rund zwei Kubikmeter Brennholz an der Straße In der Riede.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon (05139) 9910 entgegen.

Von Frank Walter